Fabio Borini ha decidido colgar las botas. El exdelantero de 35 años jugó a lo largo de su carrera, entre otros, en el Chelsea, el Liverpool y el AC Milan. El italiano expresó su agradecimiento en un mensaje en las redes sociales.

Borini conoció el fútbol internacional muy pronto, cuando dejó el Bolonia en 2007, con 16 años, para fichar por el Chelsea. El italiano acabó disputando ocho partidos con el primer equipo de The Blues, que también lo cedió en ese periodo al Swansea City.

Borini aún no parecía del todo preparado para la Premier League y regresó a Italia, primero en el Parma y más tarde en la Roma, antes de que el Liverpool le diera una nueva oportunidad en Inglaterra. Tras 38 partidos, 3 goles y 3 asistencias, se marchó al Sunderland, donde disputaría la mayor cantidad de partidos con un mismo club (93).

En 2018 recaló en la élite italiana con el AC Milan, pero con 75 partidos, 8 goles y 6 asistencias nunca terminó de ser indiscutible allí. Después de su llegada como agente libre al Hellas Verona en 2020, más tarde jugó también en el Fatih Karagümrük, la Sampdoria y el Salford City. En una ocasión fue internacional con la selección italiana. Eso ocurrió en 2012, justo después de su traspaso del Parma a la Roma.

«Todo empezó con un vuelo», escribe Borini. «Gracias, Chelsea. Tenía 16 años. Un vuelo que hice entero con lágrimas en los ojos y con el que comenzó el viaje de mi carrera. Sin un destino real, salvo los sueños que quería hacer realidad».

«A partir de ese día empecé a trabajar en mí mismo, sin saber qué sería de aquel chico con una fuerza de voluntad tan grande. Empecé a dar forma a mis sueños en mi cabeza y, de una manera u otra, al final conseguí convertirlos en realidad».

«Esa misma realidad que hoy cambiará para siempre. La realidad que ha dado forma a mi pasado, mi presente y mi futuro. Hoy, igual que aquel día en el que estaba sentado en el avión rumbo a Londres, siento las mismas emociones por lo que me espera».

«Miedo. Felicidad. Valentía. Incertidumbre. Sueños. Éxito. Pasión. Sacrificio. Quiero dar las gracias a ese niño que nunca dejó de creer. Y el hombre que soy hoy seguirá creyendo en el futuro. Esta vez sin el balón en los pies, pero con la misma fe. Siempre. GRACIAS. GRACIAS, FÚTBOL», concluye Borini.



