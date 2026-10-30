El exdelantero del Arsenal Gabriel Jesus explica por qué rechazó fichar por el Flamengo antes de cerrar su traspaso al Barcelona

Compartir Sigue a GOAL en Google

El exdelantero del Arsenal Gabriel Jesus ha revelado que rechazó una propuesta del Flamengo durante el mercado de fichajes de verano por lealtad al Palmeiras, el club de su infancia. En lugar de regresar a Sudamérica, el atacante de 29 años fichó por el Barcelona en el último día del mercado de fichajes y dejó el norte de Londres.

Anuncios

El brasileño rechaza el acercamiento de un club de Río

En declaraciones a TV Bandeirantes, el internacional brasileño reveló que el club de Río de Janeiro Flamengo intentó convencerlo para que regresara a su país cuando quedó claro que ya no entraba en los planes de Mikel Arteta. Aunque el delantero conquistó numerosos títulos durante su etapa anterior en el Manchester City, los recurrentes problemas físicos frenaron su progresión en el Emirates Stadium. Esa incertidumbre llevó a varios clubes de Europa y Sudamérica a preguntar por su disponibilidad.

Sus raíces futbolísticas impiden su fichaje por otro club brasileño

Tras pasar por la cantera del Palmeiras entre 2013 y 2015, el delantero ganó el premio al mejor debutante del Campeonato Brasileiro Serie A de 2015 y la Copa do Brasil, antes de conquistar la Bola de Ouro de 2016, cuando el Palmeiras logró su primer título de liga en 22 años.

En 83 partidos disputados en São Paulo, marcó 28 goles y dio nueve asistencias antes de marcharse a Inglaterra. Al explicar por qué ese pasado le impidió negociar con el Flamengo, Jesus afirmó: «Querían hablar conmigo, pero les dije educadamente: “Agradezco mucho el contacto, pero, igual que hay jugadores de la cantera del Flamengo a los que queréis que regresen, yo también soy producto de la cantera del Palmeiras”».

El Palmeiras sigue siendo su única opción en Brasil

En lugar de regresar prematuramente a Sudamérica, el delantero centro optó por continuar en el fútbol europeo al firmar un contrato de tres años con el Barcelona, vigente hasta junio de 2029. Aunque no tiene planes inmediatos de marcharse de Cataluña, el atacante recalcó que solo tendrá en cuenta a su antiguo club cuando finalmente vuelva a su país: «Soy del Palmeiras, mi mente está en el Palmeiras, al 100 % con el Palmeiras ante un posible regreso. No sé cuándo».

Anuncios Anuncios

Su buen comienzo impulsa su resurgir en Cataluña

Desde que cerró su fichaje por el club español el último día del mercado, Jesus ha tardado poco en recuperar su acierto de cara a puerta. El jugador de 29 años ya ha aportado cuatro goles y una asistencia en sus ocho primeros partidos de todas las competiciones de la temporada 2026-27. Evitar las lesiones durante los próximos meses será crucial para afianzarse como titular habitual en la delantera del Barcelona y competir por grandes títulos.