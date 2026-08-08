El exdelantero del Al-Nassr responde: ¿será el fichaje más reciente del Al-Hilal este verano?

Un exdelantero del Al Nassr respondió sobre la posibilidad de representar al Al Hilal durante la próxima temporada, después de haber defendido anteriormente los colores de su rival tradicional "el internacional".

Abdullah Al Salem, delantero del Al Qadsiah, fue preguntado por la posibilidad de su traspaso al Al Hilal durante el actual periodo de fichajes de verano, ante la búsqueda de "El Líder" de un nuevo delantero saudí.

Al Salem dijo en declaraciones al diario saudí "Al Yaum": "Yo llevo el escudo del Al Qadsiah, pertenezco actualmente a este club, estoy muy a gusto en él y me gusta servirle".

Y añadió: "No sé nada sobre este asunto (el traspaso al Al Hilal), y mi ambición esta temporada es ganar un título con el Al Qadsiah".

El jugador de 33 años se incorporó a las filas del Al Qadsiah durante el pasado periodo de fichajes de verano, tras un largo recorrido por los terrenos de juego saudíes, que incluyó una cesión al Al Nassr durante la segunda mitad de la temporada 2018-2019.

Al Salem no dispone de muchas oportunidades para participar con el Al Qadsiah, ante la confianza del técnico irlandés Brendan Rodgers en el delantero italiano Mateo Retegui y en su compañero mexicano Julián Quiñones.

Al mismo tiempo, el Al Hilal busca el fichaje de un nuevo delantero saudí en el mercado de verano actual, especialmente tras la salida de Abdullah Al Hamdan hacia el Al Nassr en el pasado mercado de invierno, y la de Abdullah Radif hacia el Al Ahli en los fichajes actuales.

Cabe recordar que Al Salem se prepara con el Al Qadsiah para participar en 4 competiciones durante la nueva temporada, que son la Liga Roshn saudí, la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, la Supercopa saudí y la Liga de Campeones de Asia Élite.