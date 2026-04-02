El exdefensa del Al-Hilal desata una pugna a tres bandas en la Liga Roshen

Según informan los medios de comunicación, existe una intensa pugna entre tres clubes destacados de la Liga Profesional Roshen por hacerse con los servicios de uno de los antiguos defensas del Al-Hilal durante el próximo mercado de fichajes de verano, en lo que se perfila como una importante incorporación defensiva.

Los clubes de la Liga Profesional Roshen buscan reforzar sus plantillas durante el próximo mercado de fichajes de verano mediante la contratación de jugadores destacados capaces de marcar la diferencia en la lucha por los títulos, en un contexto de creciente rivalidad entre los equipos por hacerse con los mejores talentos, especialmente aquellos con gran experiencia, como los exdefensas del Al-Hilal.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», Muteb Al-Mufarrij, actual defensa del Al-Taawoun y exjugador del Al-Hilal, ha despertado el interés de tres clubes de la Liga Profesional Roshen, con vistas a su fichaje durante el próximo mercado de fichajes de verano.

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El periódico ha precisado que los clubes interesados en el jugador son Al-Ittifaq, Al-Ittihad y Al-Ahli, en una operación que se prevé que sea muy reñida, en medio de una gran expectación por parte de la afición y de los medios de comunicación, dado el nivel excepcional y la gran experiencia que Al-Mufarrij aporta en defensa.

Los informes añaden que cada club está evaluando sus posibilidades financieras y técnicas para fichar al jugador, al tiempo que sigue de cerca su rendimiento con el Al-Taawoun, ya que es uno de los pilares fundamentales en los que se apoya actualmente el equipo en la línea defensiva.

Está previsto que el contrato de Mutaib Al-Mufarraj con el «Al-Sukari» expire el próximo mes de junio, lo que significa que se marchará como agente libre.