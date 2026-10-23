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Curtis Jones ha lanzado un mensaje desafiante a los rivales del Inter al asegurar que el equipo tiene todo lo necesario para llegar a lo más alto del fútbol europeo. El excentrocampista del Liverpool cree que la calidad técnica y el carácter resistente de la plantilla convierten al Inter en un firme aspirante al título de la Champions League.

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Plena confianza en las aspiraciones europeas de la plantilla

Jones ha lanzado un mensaje de ánimo sobre las posibilidades del club en Europa y ha expresado su plena confianza en que la plantilla pueda llegar a lo más alto. El inglés, que fichó por el gigante italiano para ponerse a prueba en un nuevo entorno, cree que el equipo actual tiene las herramientas necesarias para superar las últimas rondas de la máxima competición continental. Señaló la calidad técnica de sus compañeros como uno de los principales motivos de su optimismo.

«Estoy convencido al 100 % de que podemos competir en la Champions League», afirmó Jones en una extensa conversación con DAZN, según recoge TUTTOmercatoWEB. «Cuando miro a mis compañeros, por su calidad y sus cualidades individuales, veo que podemos marcar, dar asistencias y crear ocasiones. Percibo un gran espíritu de equipo y una energía general».

«Somos capaces de remontar incluso cuando el rival marca primero. No nos asustamos ni perdemos la cabeza. La afición es fantástica y eso también ayuda mucho. Sencillamente, siento que el equipo tiene lo necesario. Nunca habría elegido un equipo al que le faltara lo imprescindible. Puede que haya detalles que mejorar, pero la distancia no es tan grande».

Comparación entre la Serie A y la Premier League

La llegada del centrocampista a Milán formó parte de una estrategia de fichajes más amplia que llevó a San Siro a varios jugadores destacados de la Premier League. Jones señaló que la experiencia conjunta que aportan él, John Stones y Djed Spence ha reforzado la mentalidad del vestuario. Subrayó que contar con jugadores acostumbrados a la presión de las grandes noches europeas es vital para cualquier equipo que aspire a levantar títulos en mayo.

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Al abordar el recurrente debate sobre las diferencias entre las primeras divisiones de Inglaterra e Italia, Jones rechazó la idea de que la Serie A sea intrínsecamente inferior o excesivamente lenta. «Desde fuera, todo el mundo piensa que la Serie A es una liga más lenta y que el nivel no es tan alto. Solo estoy de acuerdo en parte», explicó Jones. «Los partidos son más lentos por la forma en que los rivales juegan contra nosotros. En el Liverpool pasaba exactamente lo mismo. Al ser uno de los equipos más fuertes de la liga, los rivales rara vez venían a presionarnos, pero nos lo ponían todo más difícil con un bloque bajo. Si eres el equipo más fuerte, con los mejores jugadores, eso es lo que harán los rivales. En Italia, igual que en Inglaterra».

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La conexión con la afición del Inter

La conexión emocional entre los jugadores y la grada fue un factor importante en la decisión del centrocampista de fichar por el club. Al recordar sus anteriores enfrentamientos contra el Inter, Jones reveló que el ambiente de San Siro le dejó una impresión duradera. Trazó paralelismos entre el apoyo apasionado de Milán y el ambiente mundialmente conocido que dejó atrás en Merseyside.

«Cuando jugamos contra el Inter en la Champions League, enseguida noté la conexión entre los jugadores y la afición», dijo el centrocampista. «Tanto el Liverpool como yo siempre hemos tenido ese vínculo especial con los aficionados, nuestro jugador número doce sobre el terreno de juego. Creo que a quienes quieren al Inter les pasa lo mismo. Por eso fue una decisión fácil».

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Estilo personal y valentía sobre el terreno de juego

En el plano individual, Jones mantiene su apuesta por un estilo de juego arriesgado que puede dar grandes frutos. Pese a la obsesión actual por los datos estadísticos, cree que su verdadero valor reside en su disposición a asumir responsabilidades en espacios reducidos y en su esfuerzo sin balón. Son aportaciones que quizá no siempre se reflejen en las cifras de goles o asistencias, pero que el cuerpo técnico del Inter valora mucho.

«Nunca me voy a cohibir. Nunca voy a tener miedo. No quiero ser un jugador que siempre busque la salida fácil. Quiero asumir riesgos con el balón, incluso cuando estoy bajo presión. Cuando sale bien, es fantástico, pero tengo que aceptar que no siempre puede ser así. Hay cosas que hago en el campo que mis compañeros perciben y que quizá los aficionados no ven. Sé que hoy el fútbol se mide en estadísticas, goles y asistencias. Puede que no marque tanto como otros, pero hago muchas otras cosas en el campo que mis compañeros y el cuerpo técnico perciben y valoran», concluyó Jones.