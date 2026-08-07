El Excelsior humilla al recién ascendido Cambuur en la apertura de la Eredivisie

El Excelsior ha comenzado la nueva temporada de la Eredivisie de la VriendenLoterij con una enorme victoria sobre el recién ascendido SC Cambuur. El conjunto de Róterdam fue claramente superior este viernes por la noche en Leeuwarden con un contundente 0-4, donde Irakli Yegoian marcó el primer gol de la temporada 2026/27 de la Eredivisie y Noah Naujoks anotó por partida doble.

El Cambuur afrontó con muy poca experiencia en la Eredivisie el primer partido en la máxima categoría en tres años. De los once titulares, solo Jamal Amofa, con 61 partidos de Eredivisie, y Rafik El Arguioui, con una aparición, habían sumado antes minutos en la élite. En el Excelsior, Aymen Sliti, cedido por el Feyenoord, comenzó en el banquillo.

Tras diecisiete minutos, el Excelsior golpeó. Después de una pérdida de balón de Rik Mulders, Gyan de Regt habilitó a Yegoian, y el georgiano colocó el balón en el palo corto superando al guardameta Thijs Jansen: 0-1. Poco después, De Regt tuvo una gran ocasión para marcar, pero disparó por encima del larguero.

En el minuto 31, el Excelsior dobló la ventaja. Skye Vink perdió el balón, tras lo cual Yegoian asistió desde la derecha a Noah Naujoks y el centrocampista empujó el 0-2. Poco antes del descanso, un centro de Simon Janssen hacia David Garden acabó entrando por medio de El Arguioui tras superar a Jansen, aunque el 0-3 fue adjudicado a Garden.

El entrenador Johan Plat movió ficha al descanso con Bouhoudane y Costarelli, y el Cambuur salió del vestuario con más intención ofensiva. El Arguioui regateó al guardameta Stijn van Gassel, pero no encontró a ningún compañero ante la portería vacía y poco después él mismo remató fuera.

El Excelsior siguió siendo peligroso al contragolpe. Naujoks estuvo cerca de su segundo gol a los 59 minutos con un potente disparo hacia la escuadra derecha, pero Jansen evitó males mayores con una gran parada.

Eso solo fue un aplazamiento de la ejecución, porque en el minuto 68 acabó llegando el cuarto gol. Jansen llegó tarde a un saque de esquina y Naujoks cabeceó su segundo tanto de la noche, estableciendo así el 0-4 definitivo.

En el tiempo de descuento, Ilano Silva Timas incluso creyó hacer el 0-5, pero el suplente del Excelsior lo hizo en posición de fuera de juego, tal y como constató el VAR Clay Ruperti.







