El Excelsior humilla al FC Utrecht, que jugó con diez hombres, y se lleva tres puntos cruciales en la lucha por el descenso

El Excelsior sumó tres puntos clave el domingo para evitar el descenso. En casa, superó 5-0 al FC Utrecht, que jugó con diez desde el minuto 30. Con este triunfo, el Excelsior sube al decimocuarto puesto de la VriendenLoterij Eredivisie, mientras que el Utrecht queda octavo.

Antes, el Telstar, rival directo, había vencido 4-1 al Sparta Rotterdam, lo que había relegado al Excelsior al decimosexto puesto. Por eso, la victoria era urgente.

El local comenzó fuerte: Ángel Alarcón falló una ocasión clara, pero un minuto después Noah Naujoks remató un centro raso de Derensili Sanches Fernandes y abrió el marcador: 1-0.

Poco después, Naujoks estuvo a punto de repetir, esta vez tras pase de Arthur Zagré, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

El Excelsior siguió dominando: Naujoks cabeceó fuera, Sanches Fernandes disparó ligeramente por encima del larguero, De Regt cabeceó alto y Hansson obligó a Barkas a intervenir. A la media hora el Utrecht se quedó con diez por la doble amarilla a Didden.

A diez minutos del descanso llegó el 2-0: córner corto, centro de De Regt y remate de cabeza de Sanches Fernandes. Ron Jans reaccionó sustituyendo al delantero Artem Stepanov por el defensa Siebe Horemans para reordenar la defensa.

El Utrecht tuvo un mal día, pero al inicio del segundo tiempo controló el juego. Sin embargo, el Excelsior amplió la ventaja. Horemans perdió el balón en su campo, Sanches Fernandes eludió al suplente Emeka Adiele y marcó el 3-0.

Irakli Yegoian aprovechó un rebote para hacer el 4-0, tras una parada de Barkas a Zagré. Utrecht solo acertó un disparo al larguero de Cathline. En el descuento, Hartjes cerró el 5-0 tras centro de Bronkhorst.

Con este triunfo, el Excelsior, decimocuarto, supera por seis puntos al NAC Breda, decimoséptimo, y por tres al FC Volendam, decimosexto, que aún debe jugar ese domingo contra el colista Heracles Almelo.