Santi Cañizares, exguardameta de la selección de España y del Real Madrid, criticó la decisión del Barcelona de vender a su delantero Ferran Torres al Paris Saint-Germain por 50 millones de euros, al considerar que el club catalán eligió el momento equivocado para desprenderse del jugador, después de que este superara las dificultades que afrontó al inicio de su etapa y alcanzara una fase de madurez y estabilidad.

Según recogió el diario español "Sport", Cañizares reiteró su desacuerdo con la salida de Torres, subrayando que el Barcelona había acertado al ficharlo en un primer momento, pero que cometió un error al venderlo precisamente cuando el jugador comenzaba a ofrecer su mejor nivel y a demostrar su capacidad para marcar diferencias.

El Barcelona vivió un periodo de fichajes muy intenso, durante el cual cerró varias operaciones, entre ellas las incorporaciones de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisio, al tiempo que continuó sus gestiones para concretar los fichajes de Rodri y João Cancelo, además de su búsqueda de un delantero centro, con el argentino Julián Álvarez como principal prioridad.

Por su parte, la plantilla del equipo experimentó varios cambios, tras la marcha de Ansu Fati, Yan Vergili e Iñaki Peña, mientras que Ronald Araújo y Marc-André ter Stegen salieron cedidos, aunque la salida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain siguió siendo la operación más polémica para Cañizares.

El guardameta español recordó los difíciles comienzos de Torres, señalando que su traspaso del Valencia al fútbol inglés lo puso ante grandes desafíos, especialmente por la dificultad de adaptarse dentro de un equipo poderoso, algo que afectó a su participación y a su confianza.

Cañizares afirmó que el Barcelona tomó una decisión acertada cuando apostó por Torres, pero considera que el club eligió el momento equivocado para poner fin a la experiencia, y añadió: "El Barcelona lo fichó con inteligencia, y es difícil adaptarse al Barcelona. Termina adaptándose, termina brillando, atraviesa el mejor momento de su carrera, marca un gol en la final, y ahora es momento de venderlo. Es justo lo contrario".

Cañizares no se convenció de que la contraprestación económica de la operación, cifrada en 50 millones de euros, represente una justificación suficiente para desprenderse del jugador, y se preguntó sobre la capacidad del Barcelona de encontrar en el mercado un delantero garantizado por el mismo valor.

Y agregó: "No lo dejes gratis, pero 50 millones de euros no son un regalo. Es un delantero que marca goles; ve al mercado y mira qué puedes conseguir con esa cantidad".

El exguardameta subrayó que su postura sobre la salida de Torres no es reciente, señalando que criticó la operación durante todo el verano, y dijo: "He estado repitiendo esto durante todo el verano, y no lo puedo entender".