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FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga SantanderGetty Images Sport

Traducido por

El exastro del Barcelona advierte: el Real Madrid llega con sed de venganza y Mourinho está de vuelta

Primera División
Barcelona
Real Madrid
A. Fati
Mónaco
J. Mourinho
España

Ansu Fati, exestrella del Barcelona que se ha marchado de forma definitiva al Mónaco, afirmó que LaLiga española será competitiva e interesante la próxima temporada.

Fati añadió, durante su entrevista con el diario As: "¿El Barcelona con Gordon, Adeyemi y quizá Rodri? En el fútbol nadie puede saberlo. La cosa cambia de un año a otro. Hay dos o tres años en los que un equipo es mejor que otro".

Y subrayó: "El Real Madrid también ficha buenos jugadores, tiene muchos futbolistas destacados, además Mourinho ha vuelto al equipo, por eso creo que LaLiga será muy competitiva".

Señaló: "El Real Madrid llega con rencor porque el Barcelona ha ganado durante todos estos años. Veremos qué pasa, pero el Barcelona está construyendo un equipo fuerte, y muchos de los jugadores se conocen desde hace años. Eso también es importante para formar un buen grupo".

Sobre el Mónaco, comentó: "Estoy muy feliz aquí, el clima es parecido al de Barcelona, ahora estamos en el periodo de preparación de la temporada. Hay muchos entrenamientos bajo el calor, y nos preparamos para el inicio de la Ligue 1".

Apuntó: "Cuando firmé con el Mónaco, sentí tristeza y alegría. He pasado muchos años en el Barcelona, y dejo atrás a muchos amigos y personas que trabajan en La Masia. Todos me enviaron mensajes, contactaron conmigo, y yo también me despedí de ellos. Los primeros días fueron tristes, pero así es la vida. Hay que aceptar lo que viene y seguir mirando hacia delante".

Agregó: "Gracias a la confianza que el Mónaco mostró en mis cualidades, a la magnífica forma en que me recibieron y al trato que recibí de todos, intenté dar lo mejor de mí para poder ayudar al equipo, y creo que lo hice".

Señaló: "Después del Mundial, muchos jugadores entraron en el debate sobre quién merece el Balón de Oro. ¿Rodri? ¿Messi? ¿Mbappé? Como delantero, siempre elegiría a un delantero, pero creo que Rodri hizo un Mundial magnífico. Y Messi también, después de romper los récords de goles y asistencias. Y Mbappé también hizo un Mundial de locura y fue el máximo goleador del torneo".

Y subrayó: "Este año la cosa es muy difícil, Lamine Yamal también está en la competencia. Se ha convertido en campeón, así que ya veremos". 

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