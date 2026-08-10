Ansu Fati, exestrella del Barcelona que se ha marchado de forma definitiva al Mónaco, afirmó que LaLiga española será competitiva e interesante la próxima temporada.

Fati añadió, durante su entrevista con el diario As: "¿El Barcelona con Gordon, Adeyemi y quizá Rodri? En el fútbol nadie puede saberlo. La cosa cambia de un año a otro. Hay dos o tres años en los que un equipo es mejor que otro".

Y subrayó: "El Real Madrid también ficha buenos jugadores, tiene muchos futbolistas destacados, además Mourinho ha vuelto al equipo, por eso creo que LaLiga será muy competitiva".

Señaló: "El Real Madrid llega con rencor porque el Barcelona ha ganado durante todos estos años. Veremos qué pasa, pero el Barcelona está construyendo un equipo fuerte, y muchos de los jugadores se conocen desde hace años. Eso también es importante para formar un buen grupo".

Sobre el Mónaco, comentó: "Estoy muy feliz aquí, el clima es parecido al de Barcelona, ahora estamos en el periodo de preparación de la temporada. Hay muchos entrenamientos bajo el calor, y nos preparamos para el inicio de la Ligue 1".

Apuntó: "Cuando firmé con el Mónaco, sentí tristeza y alegría. He pasado muchos años en el Barcelona, y dejo atrás a muchos amigos y personas que trabajan en La Masia. Todos me enviaron mensajes, contactaron conmigo, y yo también me despedí de ellos. Los primeros días fueron tristes, pero así es la vida. Hay que aceptar lo que viene y seguir mirando hacia delante".

Agregó: "Gracias a la confianza que el Mónaco mostró en mis cualidades, a la magnífica forma en que me recibieron y al trato que recibí de todos, intenté dar lo mejor de mí para poder ayudar al equipo, y creo que lo hice".

Señaló: "Después del Mundial, muchos jugadores entraron en el debate sobre quién merece el Balón de Oro. ¿Rodri? ¿Messi? ¿Mbappé? Como delantero, siempre elegiría a un delantero, pero creo que Rodri hizo un Mundial magnífico. Y Messi también, después de romper los récords de goles y asistencias. Y Mbappé también hizo un Mundial de locura y fue el máximo goleador del torneo".

Y subrayó: "Este año la cosa es muy difícil, Lamine Yamal también está en la competencia. Se ha convertido en campeón, así que ya veremos".