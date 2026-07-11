El ex primer ministro de España enciende la mecha antes del enfrentamiento con Francia

El ex primer ministro español Mariano Rajoy ha desatado una ola de polémica con unas declaraciones calificadas de despectivas hacia la selección francesa, en vísperas del esperado enfrentamiento entre «La Roja» y «Les Bleus» el próximo martes en la semifinal del Mundial de 2026 en la ciudad estadounidense de Dallas.

En un artículo de opinión en «El Debate», el exlíder del Partido Popular felicitó a España por su clasificación, pero se desvió del análisis para afirmar que la alineación francesa «tiene un nivel muy alto, y eso sin ningún jugador francés», en alusión a los orígenes africanos de muchas de sus estrellas.

Antes de esa frase, Rajoy había elogiado a Francia, recordando sus dos títulos mundiales, la final de 2022, el primer puesto en el ranking de la FIFA y su pleno de victorias en el torneo.

El ex primer ministro destacó el reto que afronta la defensa española, la mejor defensa del torneo, liderada por Aymeric Laporte y Pau Kubarsi, frente a la estrella Kylian Mbappé, que suma ocho goles, los mismos que Lionel Messi, sin olvidar la potencia ofensiva de Ousmane Dembélé (5 goles) y Michael Oulissi (5 asistencias).