Los ánimos se caldearon en el seno de la selección francesa a raíz de la rivalidad entre Kylian Mbappé, capitán del Real Madrid, y Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain, después de que las declaraciones de ambas figuras se convirtieran en una crisis que amenaza con provocar una división dentro del vestuario de "Les Bleus".

Mbappé había hablado anteriormente sobre la carrera por el Balón de Oro, asegurando que siempre ha gozado de una posición distinta a la de Dembélé, ganador del Balón de Oro el año pasado, y dijo: "¿Dembélé? Siempre se le vio como un jugador con talento, mientras que a mí siempre se me consideró el jugador elegido", señalando que él llegó a la cima a una edad temprana, mientras que su rival tuvo una trayectoria distinta a causa de las lesiones.

Las declaraciones de la estrella del Real Madrid no pasaron desapercibidas, ya que la respuesta de Dembélé llegó tras la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Brest, en unas declaraciones que parecieron una réplica directa a su compañero en la selección francesa.

Dembélé dijo: "Siempre he sido así, al fondo de la clase trabajando duro. A lo largo de toda mi carrera no dije ni una sola palabra, sino que trabajé duro", antes de añadir: "Nunca fui el jugador elegido, trabajé duro y fui recompensado en un año magnífico con el París. Este año veremos, sigo el tema sin presión".

La tensión entre ambas partes no se detuvo en los límites de las declaraciones cruzadas, después de que Jérôme Rothen, exjugador de la selección francesa y actual analista en la cadena de radio Monte Carlo, revelara un estado de enfado en el entorno de Dembélé por las palabras de Mbappé.

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Rothen dijo, según lo recogido por el diario Marca, que Dembélé "se lo tomó muy mal" y que está "muy enfadado con Mbappé", añadiendo: "Para él, es una traición. Las palabras son duras, pero reflejan exactamente la forma en que se ve el asunto".

El asunto no se limitó, según Rothen, únicamente a Dembélé, ya que señaló que algunos de sus compañeros en el Paris Saint-Germain y en la selección francesa se ponen de su lado, advirtiendo de que las declaraciones de Mbappé podrían haber contribuido a la aparición de dos bandos dentro de la selección.

Rothen explicó que hay jugadores en la selección francesa que no entienden las declaraciones de Mbappé, y que algunos de ellos se han acercado más a Dembélé, pese a que ambos representan a la misma selección.

Y dijo: "Me cuentan que hay muchos jugadores de la selección francesa que no entienden, una vez más, todas las declaraciones de Mbappé, y que están más cerca del equipo de Dembélé que del de Mbappé, pese a que están en la misma selección, pero parece que ahora hay dos bandos".

La sensibilidad de la situación aumenta con la proximidad del próximo parón internacional, ya que se espera que Mbappé y Dembélé se reúnan de nuevo dentro de la concentración de la selección, por primera vez bajo la dirección del nuevo entrenador Zinedine Zidane.

Informes franceses habían hablado de la posibilidad de celebrar una reunión entre ambos para limar asperezas y poner fin a la crisis.

La crisis llega en un momento sumamente delicado, antes del anuncio del ganador del Balón de Oro, en el que Dembélé defiende el galardón que conquistó el año pasado, mientras que Mbappé aspira a conseguirlo por primera vez en su carrera.

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