El ex-campeón del fútbol paraguayo que quiere ser profesor de matemáticas

El brasileño Glacinei Martins reconoció ser un apasionado de los números y su sueño es enseñar.

Se hizo conocido con el sobrenombre de ‘Inca’ y jugó más de una década en , siendo campeón con Cerro Porteño y Nacional, además de vestir la camiseta de Olimpia.

El ex-jugador paulista fue entrevistado este viernes por la AM1120 de Asunción y recordó quienes eran sus referentes contemporáneos en el torneo guaraní.

"Jugadores que siempre me gustaron en mi puesto, en mi época en el Paraguay, fueron Roberto Acuña, Carlos Humberto Paredes, Ángel Ortiz y Patito Aquino. En la actualidad tengo que ser sincero, no tengo ninguno en mente del fútbol paraguayo", dijo.

Martins reveló como curiosidad que uno de sus principales gustos pasa por los números, algo poco habitual en el mundo del fútbol.

"Quiero estudiar ahora para convertirme en profesor matemáticas. Me gustaría sí un club me llama dedicarme a la gestión, pero no me gusta lo de ser técnico", confesó.

Inca, finalmente, recordó sus mejores momentos en el fútbol paraguayo y no dudó en destacar los títulos que cosechó con los clubes de Barrio Obrero.

"Yo considero que mis mejores momentos fueron con Cerro y Nacional”, aseguró.

Glacinei Martins, de 46 años, defendió los colores de Cerro Porteño, Nacional, Olimpia, Sol de América y Sportivo .