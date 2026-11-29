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El Everton ha entrado con fuerza en la carrera por fichar a Ilias Hidaoui, defensa de la Academia Mohammed VI de Marruecos, y amenaza los planes del Barcelona para incorporar al joven de 18 años, considerado uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol marroquí.

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Según el diario español Sport, el Everton se ha metido en las negociaciones para disputarle al Barcelona el fichaje de Hidaoui, después de que el club catalán mostrara un gran interés por el defensa marroquí e incluso presentara ya una oferta para hacerse con él.

El medio inglés Goodison News ha revelado que el Everton está dispuesto a competir con el Barcelona por el jugador y ha señalado que Hidaoui está a prueba en Finch Farm, las instalaciones deportivas del club inglés, desde principios de la semana pasada.

El Everton aún no ha presentado una oferta económica oficial, ya que el club sigue evaluando el potencial del jugador y podría dar el siguiente paso cuando termine el periodo de prueba.

Sin embargo, que el defensa marroquí esté bajo el seguimiento diario y directo del club inglés supone un paso muy importante en los esfuerzos del Everton por cerrar la operación.

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El diario inglés también indicó que el Barcelona ya ha presentado una oferta oficial, aunque la Academia Mohammed VI todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro del jugador.

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De acuerdo con el portal Le360 Sport, que cita a una fuente cercana a la operación, el Barcelona y el Everton son los dos clubes más avanzados en las negociaciones para incorporar a uno de los talentos más prometedores del fútbol marroquí.

No obstante, las negociaciones siguen abiertas y la Academia Mohammed VI no tiene intención de precipitarse a la hora de decidir el futuro del jugador, pues quiere estudiar todas las ofertas recibidas antes de tomar su decisión final.

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La competencia inglesa parece fuerte y no se limita al Everton, aunque este es el club que ha mostrado con mayor seriedad y claridad su deseo de fichar al defensa marroquí.

El Manchester City y el Chelsea también presentaron ofertas por el jugador, pero la academia las rechazó porque no cumplían las condiciones económicas exigidas.

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No ha trascendido el importe de las ofertas presentadas, pero todo indica que el jugador se ha convertido en el centro de una puja entre clubes, con la que se busca obtener el mayor beneficio económico posible por su salida.

Hidaoui puede jugar tanto de central como de lateral derecho, y en 2025 se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones sub-17 con la selección de Marruecos.

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El jugador fue elegido mejor talento del último torneo internacional organizado por su academia gracias a sus cualidades técnicas, su inteligencia táctica y su capacidad para construir el juego y sacar el balón bajo presión.

El Barcelona aspira a hacerse con uno de los defensas jóvenes más prometedores del fútbol marroquí, pero el Everton no se lo pondrá fácil.

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La decisión final queda en manos de la Academia Mohammed VI, que estudiará las ofertas recibidas antes de elegir el próximo destino de Hidaoui.