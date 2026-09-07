Carlos Tévez, una de las mayores leyendas de Boca Juniors, dio una grata noticia a los aficionados al fútbol de todo el mundo, al confirmar que el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi se reunirán en un mismo equipo.

Carlos Tévez aseguró que el histórico acontecimiento tendrá lugar en el célebre estadio La Bombonera.

Según el sitio "Foot Mercato", en su partido de despedida previsto para diciembre de 2026 en Buenos Aires, Messi y Cristiano jugarán en un mismo equipo.

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El exdelantero de Boca Juniors anunció que obtuvo el visto bueno de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para jugar juntos en el mismo equipo.

Un partido excepcional para alguien que compartió vestuario con ambas leyendas, ya que jugó con Messi en la selección de Argentina y con Ronaldo en el Manchester United.

Carlos Tévez declaró en unas declaraciones televisivas: "Siempre soñé con ver a Cristiano y a Leo jugar en un mismo equipo. Son los dos mejores jugadores de todos los tiempos. Contacté con ellos, especialmente con Cristiano. Le dije: Cristiano, te quiero a ti y a Messi en el mismo equipo en mi partido de despedida. Para que el mundo entero presencie esta magia una vez y para siempre".

Y añadió: "Dijo que estaría allí. Convencer a Leo tampoco fue difícil. Ambos aceptaron, estoy muy ilusionado. Este partido será muy emotivo".







