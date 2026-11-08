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Kazuyoshi Miura ha vuelto a hacer historia al convertirse, a los 59 años, en el jugador de más edad en disputar un partido de la tercera categoría del fútbol japonés. El legendario delantero, conocido cariñosamente como el rey Kazu, salió desde el banquillo con el Fukushima United para ampliar su extraordinario récord en su 42.ª temporada como profesional.

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King Kazu vuelve a hacer historia

Miura ha escrito otro capítulo extraordinario de su carrera. El legendario delantero se convirtió oficialmente el sábado por la tarde en el jugador de más edad en disputar un partido de la tercera división japonesa. Con exactamente 59 años, ocho meses y 12 días, Miura saltó al campo con el Fukushima United. Entró desde el banquillo en el tiempo añadido de la segunda parte para ayudar a cerrar una contundente victoria en casa por 4-1 ante el FC Ryukyu.

Su breve aparición en los últimos minutos bastó para ampliar oficialmente su propio récord de edad en la J.League, vigente desde hace tiempo. Este nuevo hito añade otro logro increíble al legado del jugador al que la afición conoce cariñosamente como «King Kazu».

Un regreso notable a la competición liguera

El partido del sábado supuso un hito importante para el veterano delantero más allá de su edad récord. Fue su primera participación oficial en un partido de liga ordinario desde la temporada 2021.

En aquella temporada de 2021, Miura todavía competía en la máxima categoría japonesa. Disputó un partido con el Yokohama FC, club al que pertenecía, antes de dejar el máximo nivel para prolongar su carrera como futbolista.

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Aunque disputó seis partidos la temporada pasada, fueron en un torneo especial de duración reducida celebrado bajo un formato de temporada dividida. Como esas participaciones no se clasificaron como partidos oficiales de liga, su breve aparición con el Fukushima United supone un esperado regreso a la competición liguera oficial.

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Cinco décadas de fútbol profesional

La incansable dedicación de Miura a este deporte no tiene precedentes en el fútbol moderno. El veterano delantero disputa actualmente la 42.ª temporada de su carrera profesional, una asombrosa muestra de longevidad deportiva.

Tras debutar como profesional en la década de 1980, el exjugador de Japón ha competido ya profesionalmente a lo largo de cinco décadas distintas. Su capacidad para mantenerse en forma y sus inquebrantables ganas de competir siguen sin tener parangón en todo el mundo.

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Todavía con ganas de competir

Pese a su avanzada edad, Miura no muestra señal alguna de querer colgar las botas. Sigue demostrando que aún puede contribuir en momentos importantes sobre el terreno de juego para el Fukushima United.

Antes de batir este fin de semana el récord de edad en un partido de liga, puso fin a una espera de casi cuatro años para marcar en un encuentro de competición a principios de verano. El veterano vio puerta en un partido de la Copa del Emperador disputado en julio.

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Mientras el Fukushima United afronta lo que resta de la temporada, King Kazu esperará pacientemente su próxima oportunidad. A sus 59 años, sigue preparado para saltar al campo y ampliar aún más sus increíbles récords.