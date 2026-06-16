El estrella iraní Mehdi Taremi critica duramente a Estados Unidos, anfitrión del Mundial

La estrella iraní Mehdi Taremi criticó la organización del Mundial. Las tensiones políticas entre Irán y Estados Unidos, anfitrión del torneo, afectan a su selección, confirmó el exdelantero del Inter.

Durante meses no se supo si Irán podría participar, pese a haberse clasificado entre los primeros 48 equipos tras una campaña destacada.

Aunque finalmente confirmó su presencia, el camino no ha sido fácil: problemas con visados y la prohibición de alojarse en el país anfitrión pese a jugar allí sus partidos.

Irán instaló su campamento base en México y viaja ida y vuelta para jugar sus partidos en Estados Unidos. Tras cada encuentro debe salir de inmediato del país.

«Mañana teníamos previsto un entrenamiento de recuperación aquí», explicó Taremi tras el 2-2 contra Nueva Zelanda cerca de Los Ángeles. «Luego volveríamos a México, pero ahora debemos marcharnos de inmediato. Eso nos perjudica».

«Es una situación mala y estamos cansados. En los últimos meses hemos tenido muchos problemas que afectan al equipo. Solo queremos paz y alegría, como pide la FIFA».

«En realidad, todo es un desastre para nosotros. No está bien. No lo usamos como excusa, estamos deseando que lleguen los partidos y tenemos la esperanza de poder lograr algo en esos dos últimos encuentros».

«Damos lo mejor de nosotros mismos por la gente y queremos hacer felices a nuestros aficionados», afirmó Taremi. Tras el partido contra Nueva Zelanda, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó a la selección iraní.

«Gracias por estar aquí», dijo el suizo, y asintió cuando el seleccionador Amir Ghalenoei le explicó que el equipo sufre opresión. «Entiendo lo que vivís. Sois más fuertes que todo eso. Estáis enviando un mensaje contundente al mundo», afirmó Infantino.