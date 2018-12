El estilo del Santos de Jorge Sampaoli

No es de extrañar que Jorge Sampaoli haya sido la carta del Santos para encarar la próxima Copa Sudamericana, certamen que ya supo conquistar con Universidad de Chile en 2011 en la década más gloriosa del conjunto azul.

El juego aguerrido y ofensivo del técnico argentino es del gusto de la directiva del Peixe y sobre todo de una afición que busca ser protagonista en el Brasileirao, ya que no ganan el torneo desde 2004. Sin ir más lejos, en la pasada campaña remataron en el décimo casillero.

De hecho, lo más cerca que estuvieron de alcanzar la gloria fue en 2016 -con el subtítulo- y este 2018 llegando a los cuartos de final en la Copa de Brasil, siendo eliminados por Cruzeiro.

La trayectoria del nativo de Casilda es conocida. En 2015 se alzó con la Copa América al mando de Chile, el primer título en la historia del país. Y un año antes, disputó la Copa del Mundo de 2014, en la que casi elimina precisamente a la anfitriona Brasil. Sin embargo, sus primeros logros llegaron desde Ecuador.

Luego de un paso breve por clubes como Argentino de Rosario, en la Primera B Metropolitana, Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal y O’Higgins, con Emelec conquistó la Copa del Pacífico 2010.

En la U se consagró tres veces en el torneo de Primera División, además de la Copa Chile y el mencionado trofeo internacional. Luego arribó al Sevilla para un año más tarde tomar la posta de la Selección argentina, llegando a octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

El santafesino, como ya lo ha repetido varias veces, es un fanático del estilo ofensivo de los equipos de Marcelo Bielsa. Uno de los aspectos fundamentales en los sistemas de Sampaoli es el ataque y la presión en campo contrario. Además, hay que destacar el estudio minucioso del argentino sobre los equipos a los que se enfrenta. Su valor no está en los títulos, sino en la revolución que intenta plasmar en sus formaciones.

"Con respecto al funcionamiento del equipo, siempre pienso en el arco de al frente, en atacar y buscar el arco contrario. Cuando era más joven, era imposible venir a Brasil a jugar contra un equipo brasileño, pero ahora todo se equiparó porque la característica de los equipos es mucho más neutralizar, que atacar", indicó tras su presentación en el auditorio del estadio Pacaembú, en Sao Paulo.

Sobre cómo se dio su llegada, dijo que "analizamos colectivamente e individualmente a Santos, cómo funcionó en el último año. Es un equipo que tiene muchas cosas para aprovechar, muchas características individuales, es necesario profundizar para traer jugadores a ese sistema. Estamos trabajando duro para hacer el mejor equipo posible", añadió.

Sampaoli es conocedor de las técnicas de presión en suelo brasileño. “Vi jugar a Valdivia y Eduardo Vargas en Brasil, vi muchos partidos del fútbol brasileño por eso. Los enfrenté en Copa Sudamericana y Copa Libertadores”, dijo.

Y en sus palabras se desprende que intentará plasmar su ya conocida idea de un 3-3-1-3 con un volante creador, tres defensas, dos laterales, un mediocentro defensivo, dos extremos y un centro delantero en el afán de salir jugando el balón desde campo propio y con la posesión como principal pilar para atacar y defender.

Asimismo, indicó que el historial de estrellas del club le obliga a "pensar más" en la portería del rival que en la suya y, a partir de ahí, desarrollará su estrategia con el objetivo de "dañar la estructura fuerte y defensiva" que hoy impera en el fútbol de aquel país.

Otro de los aspectos en los equipos dirigidos por el argentino es el valor del escudo y la rebeldía, algo que inculca en sus jugadores. "Por el respeto a la historia de la camiseta de este club, este es el desafío más importante de mi carrera. Lo primero que quiero es aprender del fútbol brasileño, como se juega, voy a analizar los equipos, entrenadores", avisó. “Quiero estar a la altura de esta institución que es respetada en todo el mundo. Es el club de Pelé, de Neymar, y me parece que tenemos que jugar de forma ofensiva", aseguró.

"Más allá de propuestas de Europa o Asia, yo creo que estoy en el lugar donde está la cuna del fútbol, donde salen los mejores futbolistas que se exportan hacia Europa", sostuvo el DT de 58 años, que firmó un contrato por dos temporadas con el equipo al que dirigirá a partir de enero próximo.

Para comenzar, ya recibió la bendición de O Rei. “Bienvenido al Santos, Jorge. Espero que tengas mucho éxito en nuestro maravilloso club. Si puedo ayudar, avísame. ¡Buena suerte!“, tuiteó el tricampeón del mundo, de 78 años, al tiempo que Sampaoli era presentado en su primera experiencia en el fútbol brasileño. "Lo único que queda es ganar", sentenció el ex entrenador de La Roja y “estar a la altura”, cerró.

Welcome to Santos, Jorge. I want you to bring great success to our wonderful club. If I can help along the way, let me know. Good luck! // Bem-vindo ao Santos, Jorge. Eu espero que você tenha muito sucesso no nosso maravilhoso clube. Se eu puder ajudar, é só avisar. Boa sorte! https://t.co/gjPtRDeJ8g — Pelé (@Pele) 18 de diciembre de 2018