Harry Kane, máximo goleador del Bayern Múnich, corre contrarreloj para poder estar en el esperado duelo ante el Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa, debido a una lesión en el tobillo.

El delantero, de 32 años, se perdió la derrota en el amistoso de su selección, Inglaterra, ante Japón (0-1) la noche del martes en Wembley, tras sufrir una lesión de tobillo durante los entrenamientos, después de haber sido también reservado en el empate (1-1) ante Uruguay durante la primera mitad de la concentración.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, reveló que Kane no estará disponible para el partido de su equipo ante el Friburgo en la Bundesliga mañana sábado, y al mismo tiempo expresó su esperanza de que el jugador pueda viajar a España.

Kompany dijo, en rueda de prensa hoy viernes: «Harry entrenó bien hasta el domingo, y luego sintió algo en el tobillo mientras estaba con la selección. Esto afectará al partido de mañana y no estará disponible».

Añadió: «Aun así, soy optimista de cara al partido del martes (contra el Real Madrid). Por supuesto, no es una situación ideal; quería que jugara ante el Friburgo, pero según el estado actual, no será posible».

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Kane es un elemento básico en la alineación del entrenador Thomas Tuchel, ya que ha marcado 78 goles internacionales, y los últimos partidos de la selección inglesa han demostrado su importancia, ante la bajada de la eficacia ofensiva en su ausencia, especialmente con la aproximación de la fase final del Mundial este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Kane ha firmado un registro llamativo esta temporada: ha anotado 53 goles con su club y su selección en 45 partidos, lo que hace que su posible ausencia sea un gran motivo de preocupación para el club bávaro, que lidera la Bundesliga con 9 puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, el Borussia Dortmund.

Está previsto que el Bayern Múnich se enfrente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes, antes del encuentro de vuelta en Múnich ocho días después.