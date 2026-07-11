El estadio de Miami acoge el primer homenaje oficial de la FIFA al fallecido estrella sudafricano

Antes del inicio de los cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra en Miami, el estadio guardó un minuto de silencio por el centrocampista sudafricano Jaden Adams, fallecido a los 25 años.

Sus perfiles en redes se convirtieron en un memorial espontáneo: su última publicación, del 25 de junio, mostraba fotos del partido inaugural de Sudáfrica contra México en el Estadio Azteca.

Adams fue titular en ese partido del Grupo A ante las estrellas de la «Tricolor», Roberto «Piojo» Alvarado y César Montes, en lo que resultó su única y última participación mundialista.