El Espanyol destituye a su entrenador Manolo Gonzalez tras la humillante eliminación de la Copa del Rey ante el Sestao, de cuarta categoría

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El Espanyol ha destituido oficialmente a su entrenador, Manolo Gonzalez, tras una desastrosa eliminación de la Copa del Rey a manos de un equipo de cuarta categoría. El club catalán confirmó la decisión el martes después de que la dramática derrota por 4-3 ante el Sestao River Club colmara la paciencia de la directiva.

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El club catalán toma medidas tras el varapalo copero

El equipo de LaLiga llegó a un punto de ruptura tras su hundimiento en la prórroga ante el Sestao, un resultado que conmocionó al fútbol español. Gonzalez afrontó el partido bajo una enorme presión y reconoció antes incluso del pitido inicial que su puesto estaba en peligro. Sin embargo, la forma en que se produjo la derrota hizo casi inevitable su salida, y la directiva decidió cambiar de rumbo nada más terminar el encuentro.

La decisión pone fin a una etapa de varias temporadas en la que el entrenador guio al club tanto en momentos buenos como difíciles. Gonzalez se marcha tras dirigir 107 partidos oficiales, una cifra que refleja su larga trayectoria en el RCDE Stadium antes de que la presente campaña se torciera. Su capacidad para mantener la estabilidad en Primera División le había valido anteriormente el reconocimiento tanto de la afición como de la directiva.





El Espanyol agradece su labor al entrenador saliente

El club emitió un comunicado oficial para confirmar su salida y reconoció la aportación del técnico pese al reciente empeoramiento de los resultados. La directiva también destacó su dedicación a lo largo de los distintos desafíos deportivos. «El RCD Espanyol ha decidido poner fin a la etapa de Manolo González como entrenador del club. Ambas partes separan sus caminos después de más de tres temporadas y 107 partidos oficiales al frente del primer equipo, un periodo en el que dejó su huella personal y profesional, tanto sobre el césped como en el día a día del equipo», señala el comunicado oficial del Espanyol.

«El RCD Espanyol, en nombre del presidente del club, Alan Pace, y de su Consejo de Administración, desea expresar su agradecimiento a Manolo González por el trabajo, el compromiso y el esfuerzo que ha demostrado desde que se hizo cargo del primer equipo. El club valora especialmente la profesionalidad y dedicación con las que desempeñó su función, así como la manera en que afrontó los distintos desafíos deportivos que se le presentaron. El club le desea la mejor de las suertes y muchos éxitos en sus futuros proyectos».

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Gonzalez asume la responsabilidad del fracaso

Tras el desastre copero, un Gonzalez visiblemente emocionado no eludió las críticas por la actuación del equipo. Admitió que la derrota era uno de los peores momentos de su carrera y asumió toda la responsabilidad. Su sinceridad reflejaba que sabía que su etapa en el banquillo llegaba a su fin después de un fracaso deportivo tan importante ante un rival de categoría inferior.

«(Estoy) muy hundido, completamente destrozado y asumiendo toda la responsabilidad por todo. Es uno de los peores días de mi vida, sin duda», dijo Gonzalez.

El temor al descenso se cierne sobre el RCDE Stadium

El momento del despido está muy marcado por la delicada situación del club en la clasificación, donde los resultados han sido igualmente decepcionantes. El Espanyol ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, una racha que lo ha llevado a caer a la zona de descenso. Actualmente ocupa la 18.ª posición con solo ocho puntos, y la amenaza de regresar a Segunda División es cada vez más real para el equipo catalán. La búsqueda de un sustituto comienza de inmediato mientras el club se prepara para un duelo liguero crucial contra el Villarreal este viernes.