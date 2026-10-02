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France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El escenario se repite: una paradoja numérica que confirma la impotencia de Francia ante Italia

Francia vs Italia
Francia
Italia
UEFA Nations League A
Francia
Italia

Francia fracasó en mantener su ventaja

La selección de Francia empató (1-1) ante su invitada, Italia, en el estadio de Francia este viernes, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Según la red de estadísticas "Opta", Francia no logró ganar tras abrir el marcador, algo que no ocurría en un partido oficial desde septiembre de 2024, cuando perdió ante la propia Italia (1-3), pese a adelantarse con un gol de Bradley Barcola a los 13 segundos.

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La primera parte había terminado con empate sin goles. Al inicio de la segunda, Michael Olise abrió el marcador para Francia en el minuto 55, tras un saque de falta que Rayan Cherki le jugó en corto; remató con su pierna izquierda, el balón golpeó en el travesaño y entró en la portería.

Pero la respuesta italiana llegó 13 minutos después, cuando Bastoni aprovechó un grave error de Lucas Da Cunha, que recibió mal un pase de Rabiot; el defensa de la Azzurra le arrebató el balón en una zona adelantada y se lanzó hacia la portería para marcar ante el guardameta Mike Maignan.

Bastoni elevó su cuenta a dos goles en esta edición de la Liga de Naciones, después de marcar el gol del adelantamiento ante Turquía días atrás, cuando Italia venció (4-1).

Con este empate, Francia elevó su cuenta a 7 puntos y lidera el Grupo Primero, por delante de Bélgica, segunda con 6 puntos, e Italia, tercera con 4 puntos, mientras que Turquía cierra la clasificación sin puntos.

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