El escenario del Barcelona se repite: el Atlético golpea al Arsenal con una decisión definitiva sobre Álvarez

El Atlético de Madrid propinó una fuerte bofetada a los gigantes de Europa y lo dejó claro de forma rotunda: el argentino Julián Álvarez no está en venta en el próximo mercado de invierno de enero.

El portal TEAMtalk reveló que la directiva de los Rojiblancos notificó tanto al Arsenal como al Paris Saint-Germain, e incluso al propio jugador, que no se le permitirá marcharse durante la presente temporada, poniendo así fin a meses de persecución y especulaciones.

Un verano de persecución que termina en decepción

El Arsenal pasó la mayor parte del verano observando de cerca la situación de Álvarez en el estadio Wanda Metropolitano, en medio de una incertidumbre que rodeaba el futuro de la estrella del Atlético de Madrid, que mostraba un gran deseo de marcharse.

Y el destino preferido del jugador estaba claro: el Barcelona, pero el Atlético de Madrid mantuvo su postura, totalmente contraria a la idea de venderlo a su rival catalán directo.

A pesar de este rotundo rechazo al Barcelona, el club español mostró una sorprendente apertura hacia el Arsenal, ya que se celebraron conversaciones secretas en Londres con el director deportivo del club, Andrea Berta, durante las cuales el equipo inglés exploró la posibilidad de devolver al campeón del mundo a Inglaterra una vez más.

El Arsenal mantuvo un contacto constante con los agentes del jugador y era consciente de que el Barcelona seguía siendo la primera opción de Álvarez, y aunque la idea de trasladarse al norte de Londres estaba sobre la mesa, el delantero no presionó con fuerza para concretarla durante el verano.

Es más, el Arsenal siguió en contacto con el entorno del jugador incluso después del cierre del mercado de fichajes, con la esperanza de que estuviera más abierto a la posibilidad con la llegada de enero, algo que parecía estar cumpliéndose realmente, ya que Álvarez se mostró más receptivo a la idea de marcharse a otro destino, lo que dio al equipo de Mikel Arteta un impulso anímico y lo situó a la cabeza de los clubes candidatos a ficharlo.

¿Qué pasa con Gyökeres y Kvaratskhelia?

Esta decisión supone un gran revés para el Arsenal, que ahora se verá obligado a buscar un camino diferente para reforzar su ataque, y aunque el interés del club por Álvarez sigue vigente, cualquier movimiento se aplazará hasta el verano.

Y este asunto tiene consecuencias directas en el futuro de Viktor Gyökeres, ya que parece que cualquier posible salida suya está más cerca de considerarse únicamente durante el verano.

En cuanto al Paris Saint-Germain, que siempre había mostrado un interés de larga data por el argentino, también se vio obligado a aceptar la realidad, y pese a la lesión de su estrella Khvicha Kvaratskhelia, que puso fin a su temporada, fuentes del club parisino confirman que Luis Enrique no está dispuesto en absoluto a fichar a un jugador solo para contar con un sustituto temporal del georgiano, lo que significa que la postura del París no iba a cambiar ni siquiera con la ausencia de Kvara.



