El escenario del aplazamiento asoma en el horizonte: ¡la Copa Asiática 2027 vuelve a generar polémica!

El futuro de la Copa Asiática 2027, cuya celebración está prevista en Arabia Saudí, ha vuelto al terreno de las incógnitas, después de que se reavivara el debate sobre la posibilidad de trasladar el torneo al año 2028, a raíz de unas declaraciones del presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, en las que no cerró la puerta a este escenario, pese a que continúan los preparativos oficiales para disputar la competición en su fecha establecida.

El periodista Batal Al Qaus sacó a relucir el asunto a través de su programa "Fi Al Marma", al referirse a informaciones periodísticas que abordaron la probabilidad de aplazar el torneo un año más, aunque recalcó que la cuestión sigue dentro del marco de las especulaciones y que la confederación continental no ha emitido ninguna decisión oficial al respecto.

Salman bin Ibrahim Al Khalifa ya había hablado anteriormente sobre la posibilidad de celebrar la Copa Asiática en 2028 si las circunstancias así lo exigieran, aclarando que la Confederación Asiática no está obligada a precipitarse en resolver el expediente, y que sigue de cerca las novedades antes de tomar cualquier decisión relacionada con la fecha definitiva de la competición.

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Por el contrario, los últimos movimientos organizativos vinieron a confirmar que el trabajo continúa conforme al calendario original, después de que la Confederación Asiática y el comité local organizador anunciaran, el 26 de octubre, la aprobación del calendario de partidos del torneo y de los estadios que acogerán la competición, fijando el periodo comprendido entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027 como fecha para su celebración.

Este anuncio sitúa la fecha original del torneo en el primer plano de la escena, coincidiendo con la persistente circulación de informaciones que hablan de un posible aplazamiento, lo que mantiene el expediente de la Copa Asiática abierto a más de un escenario, sin que ello signifique que exista hasta el momento una orientación oficial para cambiar su fecha.

Entre las declaraciones del presidente de la Confederación Asiática y los preparativos organizativos en marcha en Arabia Saudí, la resolución sigue supeditada a lo que emita la confederación continental durante el próximo periodo, ya que hasta ahora no se ha anunciado ninguna modificación oficial de la fecha de la Copa Asiática 2027, cuyo arranque está previsto para el próximo mes de enero.