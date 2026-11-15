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El futuro del guardameta alemán Marc-André ter Stegen sigue sin estar claro hasta ahora, lo que ha abierto la puerta a las especulaciones sobre su destino tras la presente temporada.

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El guardameta está cedido por el Barcelona al Ajax, y está firmando una buena temporada; el club está muy contento con su destacado rendimiento, y además no les ha costado mucho, ya que el Barcelona se hace cargo de la mayor parte de su salario.

La pregunta que se plantea es qué ocurrirá en junio, cuando finalice el período de cesión y tenga que regresar al Barcelona, y haya que trazar planes para la temporada 2027/28.

"Todavía estamos en noviembre, así que no puedo aventurar lo que sucederá en verano", declaró el portero esta semana en una entrevista con el diario "Sport Bild".

No es de extrañar, entonces, que no sepa lo que le depara el futuro, porque la situación será muy complicada por aquel entonces.

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El diario "Marca" señaló que lo primero que hay que tener en cuenta es que a su contrato solo le queda una temporada.

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Su vinculación con el Barcelona finaliza en junio de 2028, lo que exige tomar una decisión determinante.

Hay varios escenarios que la dirección deportiva debe estudiar y analizar, y son los siguientes:

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Continuar en el Barcelona

La primera opción es complicada, de cara a la próxima temporada, ya que el equipo cuenta ya con dos porteros de primer nivel: Joan García y Livakovic.

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El contrato de Szczesny finalizará y no se quedará; en cuanto a Ter Stegen, no tiene sitio en el once titular, pues es evidente para todos que Joan García es el portero titular indiscutible, y si el alemán se queda, sería para tener minutos.

A sus 34 años, ya sea en el Barcelona o en cualquier otro equipo, no va a sentarse en el banquillo. Es una opción que no convence ni al club ni al portero.

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Una nueva cesión

La opción de una cesión directa queda prácticamente descartada. No tiene sentido cederlo y que luego regrese en junio de 2028, cuando finalice su contrato.

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La opción ideal sería renovarle el contrato de antemano y luego cederlo, pero esto tampoco es lógico. El Barcelona no quiere ampliar el contrato del jugador debido a su altísimo salario, y aunque no le pagarían la misma cantidad, seguiría siendo muy costoso, sobre todo porque no entra en los planes de Flick, ni a corto ni a largo plazo.

Vender al guardameta alemán

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Su traspaso a otro club sería ideal para el Barcelona. Obtener dinero por su venta, y ahorrarse así una parte de su salario, sería sin duda el escenario óptimo para el club catalán.

La pregunta es: ¿hay algún club dispuesto a pagar el coste del traspaso, además de asumir su salario total, que ronda los 20 millones de euros? Es poco probable, sobre todo teniendo en cuenta las enormes ganas del Barcelona de deshacerse de Marc-André.

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Rescindir el contrato

Por tanto, todo apunta a que nos encaminamos hacia la última opción: la rescisión del contrato. Ese sería el camino más lógico. El club tendría que sentarse con los agentes del guardameta para estudiar cómo resolver la situación.

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Esto implica negociar el porcentaje de su salario al que el jugador está dispuesto a renunciar a cambio de rescindir su contrato. Es lo mismo que hizo Cancelo para salir del Al-Hilal e incorporarse al Camp Nou.

Y serán unas negociaciones complicadas dado su altísimo salario, y la clave del éxito reside en el rendimiento de Ter Stegen esta temporada con el Ajax.

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Si continúa por este camino, se facilitará que haya clubes interesados en su fichaje. Y no olvidemos que es el portero titular de la selección alemana, y que hay clubes dispuestos a invertir en su contratación. Pero el problema surgirá si baja su nivel o sufre otra lesión.