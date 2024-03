El escándalo del fútbol español, en directo: Registros de la UCO en la RFEF, detenciones, dónde está Rubiales, investigación de los contratos de la Supercopa con Arabia Saudí y relación con Kosmos

La Guardia Civil registra varias locaciones, entre ellas la sede de Las Rozas, en una investigación que ya tendría varias detenciones.

Este miércoles, pasadas las doce del mediodía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzó a registrar la Real Federación Española de Fútbol en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años y ha practicado algunas detenciones, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

De acuerdo con aquella información, la operación está dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía contra Corrupción y la Criminalidad Organizada. Dentro de esta operación, los agentes de la UCO llevan a cabo este miércoles diversos registros y detenciones en varias provincias españolas.

Los agentes investigan presuntos delitos relacionados con la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales.

Están previstos más de una decena de registros en domicilios particulares y siete detenciones, además de requerimientos judiciales a distintas entidades públicas y privadas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda es el que empezó a investigar el contrato para el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí firmado por el entonces presidente federativo, Luis Rubiales, con el empresario y exfutbolista Gerard Piqué.

Según informa La Sexta, uno de los domicilios que los agentes de la UCO están registrando es la casa en Granada de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, donde están requiriendo documentación y contratos. Sin embargo, según se supo, Rubiales no se encuentra en España sino en República Dominicana.

La reacción de Casillas

Iker Casillas, campeón del mundo con España en 2010 en Sudáfrica y emblema del Real Madrid, fue uno de los primeros en reaccionar al registro en la Ciudad Deportiva de las Rozas. Lo hizo publicando algunos emoticones en su cuenta de 'X' que, traducidos, vendrían a significar "Y más mierda en el fútbol español".

La SER: Rubiales habría sido detenido si hubiera estado en Granada

Según fuentes de la investigación, Rubiales está imputado en la causa entre los cinco investigados, pero no ha sido detenido porque se encuentra fuera de España.

El expresidente hubiese sido detenido de encontrarse en el país, según explican las mismas fuentes a "La SER". Los registros continúan en la sede de la Federación en Las Rozas (Madrid).

Hay varios despachos precintados ubicados en la planta donde se encuentran los servicios jurídicos y de recursos humanos de la RFEF donde se están realizando varios interrogatorios por parte de la Guardia Civil.

David Raya, portero de la Selección en rueda de prensa

"No tenía ni idea. Nos hemos levantado, desayunamos y entrenado tan normal. No me he dado cuenta de lo que estaba pasando", dijo el portero del Arsenal, que compareció este miércoles en la rueda de prensa de la Selección España.

Tomás González Cueto, uno de los detenidos

Tomás González Cueto es uno de los detenidos en la operación que este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el apoyo de EUROPOL, ha llevado a cabo en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas. González Cueto, abogado de profesión, era considerado como el cerebro de Rubiales, una persona muy cercana al ex presidente de la Federación. Figura externa a la RFEF a nivel oficial, a Tomás González Cueto era uno de los más cercanos colaboradores de Luis Rubiales, pieza clave en su presidencia.

Pedro González Segura, también detenido

Según cuenta "Relevo", Pedro González Segura es otro de los detenidos. Exárbitro de la Segunda B, es el director Jurídico de la RFEF. En su día, Rubiales le nombró director de la Primera RFEF. Fue la persona de máxima confianza del ex presidente de la RFEF y el brazo ejecutor de Tomás González Cueto, el asesor jurídico externo de la Federación.