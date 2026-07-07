Estados Unidos perdió 4-1 ante Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026. El polémico regreso del delantero Fularin Balogun, autorizado tras la intervención del presidente Donald Trump y de la FIFA, convirtió el partido en un escándalo deportivo y político.

Según varios medios, la FIFA cedió a presiones de la Casa Blanca sobre Gianni Infantino, lo que provocó indignación global y acusaciones de favoritismo.

En el campo, Bélgica mostró su superioridad: Charles De Ketelaere marcó un doblete, Hans Vanaken aprovechó un error de Matt Frese y Romelu Lukaku sentenció en el descuento, pese al empate temporal de EE. UU.

Balugon, pese a la polémica, no aportó nada y confirmó que la medida más controvertida de la historia del torneo fue inútil y manchó la imparcialidad del torneo.

En la rueda de prensa, el entrenador Mauricio Pochettino admitió: «No mostramos nuestra calidad. Bélgica fue mejor y no necesitamos excusas», y rechazó esconderse tras la polémica política.

Pochettino añadió: «¿De qué sirven los insultos y las amenazas? Mi trabajo es entrenar al equipo; si la Comisión de Disciplina autoriza a Balugon, no hay problema. Me decepciona tanto ruido político, pero no es excusa para nuestro mal rendimiento».

La eliminación, humillante y temprana, deja un triple fracaso: deportivo, político y ético. La imagen del torneo queda manchada, y la sombra de este incidente podría perseguir a Trump y a la FIFA durante mucho tiempo.