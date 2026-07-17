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El escándalo de las apuestas salpica a los grandes... Una oleada de detenciones afecta a responsables del Galatasaray y del Beşiktaş

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Galatasaray U21
Besiktas
Turquía

Detienen a 17 responsables del mundo del fútbol en Turquía

Las autoridades turcas detuvieron el viernes a 17 responsables de clubes de la liga como parte de una investigación sobre apuestas ilegales y amaño de resultados.

Las detenciones se realizaron en redadas simultáneas en Estambul y otras nueve provincias tras analizar las plataformas de apuestas legales entre 2020 y 2026. 

Según la agencia oficial Anatolia, los investigados apostaron mientras ejercían cargos oficiales en sus clubes.

Entre los detenidos hay cuatro directivos del Galatasaray y el Beşiktaş, y se buscan a otros dos sospechosos.

El ministro de Justicia, Yılmaz Tunç, afirmó en X que el Estado mantiene su lucha sin tregua.

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«Seguimos luchando con firmeza contra las apuestas ilegales, la violencia en el deporte, el amaño de resultados y los ingresos procedentes de actividades delictivas», afirmó. «Actuaremos con firmeza ante cualquier estructura, relación o conducta que suscite sospechas, socave el espíritu deportivo y ponga en duda la integridad del fútbol».

El escándalo comenzó en octubre, cuando la Federación Turca de Fútbol destapó la implicación de numerosos árbitros en las apuestas. La investigación se amplió a jugadores y directivos de Primera División, con cientos de casos remitidos a la Comisión Disciplinaria y decenas de acusados penalmente.

La crisis, que llega en un momento delicado, frena el auge del fútbol turco tras la clasificación mundialista de su selección, eliminada luego en la fase de grupos.


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