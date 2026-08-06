El escándalo de la «panadería del entrenador»: la policía irrumpe en la sede de la Federación Coreana de Fútbol

La policía surcoreana registró las sedes de la Federación Coreana de Fútbol, en una nueva escalada de las investigaciones que se desarrollan desde hace cerca de dos años en torno a irregularidades que rodearon el nombramiento del exseleccionador nacional Hong Myung-bo en 2024, en un caso que la eliminación de la selección del Mundial ha vuelto a poner en el foco.

Las operaciones de registro e incautación abarcaron la sede principal de la federación en la ciudad de Cheonan, situada a unos 90 kilómetros al sur de la capital, además de sus oficinas ubicadas en el centro de Seúl.

La agencia de noticias surcoreana Yonhap señaló que el operativo de seguridad se enmarca en una investigación ampliada sobre la sospecha de que responsables de la federación intervinieron de forma ilegal para nombrar a Hong director técnico de la selección en julio de 2024, contraviniendo los procedimientos establecidos.

Los investigadores buscan incautar documentos oficiales de la federación para comprobar si altos responsables, entre ellos el expresidente de la federación Chung Mong-gyu y el exdirector técnico Lee Lim-saeng, ejercieron su influencia para resolver el expediente del nombramiento.

Las acusaciones se centran en que Lee, que según la normativa no tiene atribuciones para nombrar entrenadores, fue quien ofreció el cargo a Hong durante un encuentro que mantuvieron en una panadería cercana a la vivienda del técnico.

Hong había presentado su dimisión a finales del pasado junio, tras la eliminación de la selección de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial.

En un desarrollo relacionado, la policía interrogó a Hong el pasado martes por la sospecha de su implicación en el caso, después de que una organización de la sociedad civil presentara una denuncia oficial contra Hong y Chung, en la que los acusa de obstrucción del trabajo, abuso de confianza, coacción e intimidación durante el proceso de nombramiento.

Este registro llega cerca de dos años después de que la policía abriera la investigación, aunque el expediente ha vuelto con fuerza a primer plano recientemente tras el fracaso mundialista. El Parlamento coreano había interrogado a finales del mes pasado tanto a Hong como a Chung en una sesión que abordó varias cuestiones, entre las más destacadas la forma de gestión de la federación y el nombramiento del anterior seleccionador.