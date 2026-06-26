«El escándalo de Gijón»... Argelia se mide a Austria 44 años después de aquel partido vergonzoso

El domingo por la mañana se disputará el esperado Argelia-Austria, último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, clave para la clasificación de ambos equipos. Además, recuerda el polémico «escándalo de Gijón», una de las páginas más dolorosas del fútbol argelino.

Todo comenzó con la arrogancia alemana

Según el informe de «Africa Foot», todo empezó en la fase final del Mundial de 1982 en España, cuando Alemania Occidental llegaba como favorita gracias a estrellas como Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner y Lothar Matthäus.

Antes de debutar contra Argelia, la soberbia alemana fue evidente: varios jugadores ridiculizaron a “los Verdes”.

Un jugador llegó a decir que dedicarían el séptimo gol a sus esposas y el octavo a sus perros, mientras que el seleccionador, Joop Derwall, amenazó con volver a Múnich si perdían.

Su optimismo se sustentaba en que ninguna selección africana había superado la primera ronda y en que Argelia, por entonces, solo podía convocar jugadores locales, pues la ley impedía fichar en el extranjero antes de los 28 años.

Pero Argelia llegaba en su mejor momento, tras una preparación sólida.

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Argelia hace historia

El 16 de junio de 1982, los «Guerreros del Sáhara» dieron una de las mayores sorpresas del Mundial.

Rabah Madjer abrió el marcador, Romerigue empató, y Lakhdar Belloumi marcó el 2-1 que hizo historia.

Pese a la gesta, Argelia no logró avanzar.

Cayeron 2-0 ante Austria y luego vencieron 3-2 a Chile.

Después cayeron 0-2 ante Austria y cerraron la fase con un 3-2 sobre Chile.

Con cuatro puntos, igualó a Austria y quedó a la espera del Alemania Occidental-Austria.

Las cuentas eran simples: si Alemania ganaba por uno o dos goles, ambos avanzarían y Argelia quedaría fuera.

«La vergüenza de Gijón», una clara conspiración europea.

El 25 de junio de 1982, en Gijón, Horst Hrubesch marcó el único gol alemán en el minuto 10.

Con el 1-0, ambos equipos se limitaron a pasarse el balón sin intención de atacar durante más de 80 minutos, ante los abucheos de la afición, que llegó a pedir la expulsión de ambos.

Los comentaristas de televisión mostraron su descontento; algunos calificaron el partido de ajeno al fútbol, y otros guardaron silencio en protesta.

El 1-0 final clasificó a ambos equipos y eliminó a Argelia pese a sus dos victorias históricas.

Desde entonces se le llama «la vergüenza de Gijón» y figura entre los partidos más polémicos de la historia del Mundial.

Protesta argelina y cambio histórico en el reglamento de la FIFA

Argelia protestó formalmente y pidió repetir el partido, pero la FIFA lo rechazó.

Aunque rechazó la petición, la FIFA admitió implícitamente la gravedad del caso e introdujo una modificación histórica en el reglamento: a partir del Mundial de 1986, todos los partidos de la última jornada de cada grupo se disputarían simultáneamente, para evitar que alguna selección conociera el resultado que necesitaba antes de jugar.

Este sistema sigue vigente hoy en día en el Mundial y en los principales torneos internacionales.

Un nuevo enfrentamiento... pero en circunstancias diferentes

Cuarenta y cuatro años después, ambas selecciones se vuelven a enfrentar en un Mundial, pero el contexto es muy distinto.

El encuentro de 2026 entre Argelia y Austria se jugará simultáneamente con el otro partido del grupo, lo que hace imposible repetir el escenario de 1982.

Argelia necesita ganar para avanzar como segunda de grupo. Un empate podría bastarle como una de las ocho mejores terceras, mientras que una derrota la obligaría a realizar cuentas con los terceros de otros grupos.

Argelia es tercera del Grupo 10 con 3 puntos, por detrás de Argentina (6) y Austria (3) por diferencia de goles, y supera a Jordania, ya eliminada (0).