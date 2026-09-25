Ya no es un caso aislado. Un escándalo ético que crece como una bola de nieve para golpear a dos pilares fundamentales de la selección suiza; pues apenas unos días después de la caída del capitán Granit Xhaka, otra estrella suiza cae en el fango del célebre "caso de la vacuna".

La Federación Suiza de Fútbol anunció, en un comunicado oficial impactante la noche de este viernes, la exclusión inmediata del delantero internacional Breel Embolo de la concentración de la selección nacional, a raíz de su implicación en un caso de certificados de vacunación falsificados contra la COVID-19.

El comunicado de la Federación señala: "Breel Embolo informó a la Federación Suiza de Fútbol sobre el asunto relativo a su vida personal, que fue filtrado hoy a los medios de comunicación, y como resultado la dirección de la Federación decidió que el jugador no se incorpore a la selección como estaba previsto, y que la selección complete su actual concentración de entrenamiento sin él".

Detalles impactantes

Medios de comunicación suizos revelaron todos los detalles del escándalo, informando de que Embolo, exdelantero del Schalke y del Borussia Mönchengladbach, obtuvo en 2021 certificados de vacunación falsificados a través de un miembro de la conocida banda "Hells Angels".

Según los informes, la fiscalía de Basilea dictó una orden judicial con fecha del 25 de noviembre de 2025 contra el jugador, por múltiples cargos relacionados con la instigación a la falsificación, y fue condenado a una multa condicional de 3.000 francos suizos por cada día.









Confesión y arrepentimiento

Por su parte, Embolo, que juega actualmente en el club estadounidense Atlanta United, no negó el hecho, y declaró al periódico suizo "Schweiz Heute": "Me di cuenta de que mis acciones en aquel momento estuvieron mal y asumí la responsabilidad de ellas, y por esa razón acepté la sentencia judicial".

La decisión de la Federación Suiza de excluirlo llegó justo después de la publicación de la sentencia judicial este viernes, quedando oficialmente fuera de la lista de la selección.

Con ello, la selección suiza pierde a dos de sus estrellas de una sola vez en la Liga de Naciones de la UEFA, después de que Xhaka (33 años), exjugador del Gladbach y del Leverkusen, hubiera reconocido a principios de esta semana que había obtenido un certificado falsificado similar.

La selección suiza se prepara para disputar cuatro enfrentamientos decisivos en el Grupo 2, donde visitará a Macedonia del Norte y a Escocia los días 26 y 29 de septiembre en curso, antes de recibir a Eslovenia y a Macedonia del Norte en Lucerna los días 3 y 6 de octubre próximo, sin su capitán ni su delantero titular.











