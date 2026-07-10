El fichaje del delantero argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid al Barcelona, vive un momento de calma tras acordar las partes esperar a que termine el Mundial 2026. Entonces el club catalán retomará sus gestiones para cerrar la operación.

Según «Sport», el Barça prepara una oferta final de 130 millones, cifra que considera justa y acorde a sus posibilidades, y descarta subir a 150.

El jugador quiere fichar por el Barça, y el presidente Juan Laporta, para no poner en riesgo al club, evitó hablar del tema ante la prensa, aunque confirmó que la oferta sigue vigente y las conversaciones continúan en privado.

Uno de los principales puntos de desacuerdo surgió durante los contactos iniciales entre ambos clubes, ya que en el Barcelona reina un profundo descontento hacia Mateo Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, por no haber informado inmediatamente a Enrique Cerezo ni a Miguel Ángel Gil Marín de la primera oferta, lo que llevó a Laporta a asumir las negociaciones y abrir un canal directo con el presidente rojiblanco.

Ambos presidentes se comprometieron a mantener el diálogo directo para alcanzar un acuerdo que, aunque complejo, sigue sobre la mesa pese a la postura pública del Atlético.

El aplazamiento obedece a una decisión estratégica: el Barça sabe que el Atlético no dejará salir a un titular sin tener antes un sustituto de nivel. por lo que el Barça les da margen para buscar recambio en las próximas semanas, confiando en que tras el Mundial sea más factible cerrar el fichaje.

El interés del Real Madrid no ha cambiado los planes del Barça, pues en el Camp Nou se ve como una táctica para complicar las negociaciones y subir el precio.

Además, confían en la voluntad del jugador, convencidos de que prefiere el proyecto de Hansi Flick y que, de marcharse del Atlético, su única opción será el Barça.