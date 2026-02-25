En un apasionante vídeo de TikTok de GOAL's FanZone, un ferviente aficionado al fútbol, FirasTalksFootball, reaviva el eterno debate enfrentando al emblemático Manchester United de Sir Alex Ferguson de 2008 contra el Manchester City de 2017-18, que batió todos los récords.

«El equipo del United de 2008 es el mejor equipo de la Premier League de la historia», afirma Firas con rotundidad.

Sin embargo, otro presentador le contradice rápidamente. «¿Has oído hablar de los Centurions?», le pregunta, en referencia a la temporada en la que el City alcanzó los 100 puntos. El ataque continúa con preguntas incisivas: «¿Has oído hablar de Agüero? ¿Has oído hablar de Sané? ¿Ves el fútbol?».

Firas respondió incrédulo: «¿Leroy Sané por delante de Rooney, Ronaldo, Tévez, Ryan Giggs, Paul Scholes, todos estos jugadores? ¿Me estás hablando de un tal Leroy Sané?».

Haciendo hincapié en el significado del apodo, el otro presentador dice: «Se llama Centuriones por una razón. ¿Sabes lo que significa Centuriones?».

Firas se apresuró a señalar que, a pesar de que ambos equipos habían disfrutado de temporadas muy exitosas, el United tenía ventaja. «Los dos ganamos la Premier League. Pero, ¿sabes qué? En esa misma temporada, también ganamos la Champions League».

«Ese año competimos contra el Chelsea de 2008, el Arsenal de 2008. Fábregas y Van Persie, el Liverpool de 2008 con Steven Gerrard y Fernando Torres». Para concluir, afirma: «Competimos contra una élite mucho más difícil de batir que cuando el City ganó».

Entonces, ¿cuál es tu veredicto? ¿Sigue siendo el Manchester United de Sir Alex Ferguson de 2008 el mejor equipo de la Premier League de la historia, o le das la corona a los Centuriones del City?