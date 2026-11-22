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Ruben Amorim elogió la disciplina táctica de su plantilla del AC Milan tras la contundente victoria por 5-1 ante el Frosinone el domingo. El técnico cree que sus jugadores confían plenamente en su proyecto mientras siguen escalando posiciones en la Serie A.

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La flexibilidad táctica da sus frutos en San Siro

Amorim, entrenador del AC Milan, elogió a sus jugadores después de que desmantelaran al Frosinone con una implacable exhibición ofensiva. La victoria supuso un importante impulso anímico para el Milan, que aprovechó la decisión del equipo visitante de cambiar a un 3-4-3 con falso nueve para su visita a San Siro. El planteamiento táctico del Frosinone dejó muchos espacios atrás, que el Milan explotó con brillantez al contraataque. Tras el gol en propia puerta de Gabriele Calvani, Goncalo Ramos, Ardon Jashari, Alphadjo Cisse y Christian Pulisic también marcaron para completar una actuación dominante.

«Lo principal es que tenemos un plan para el partido y el equipo cree en él», declaró Amorim a DAZN Italia. «Conoces al Frosinone tan bien como yo. Lo suyo es presionar al máximo. Entendí que, al llegar a San Siro con muchos puntos, sería muy valiente. Con la velocidad que tenemos con Rabiot, Moreira, Pulisic y Ramos, podíamos salir en transición. Cambiamos un poco nuestra forma de jugar por el rival y fue una buena noche para nosotros», añadió el entrenador en su análisis posterior al partido.

Principios de juego y versatilidad posicional

Los constantes movimientos de Pulisic fueron clave para desarticular el marcaje individual del Frosinone, ya que las rotaciones posicionales del Milan generaron espacios que pudo aprovechar. La victoria también reforzó la lucha del Milan por clasificarse para la Champions League: fue su quinto triunfo en los últimos seis partidos de la Serie A y consolidó su cuarta posición.

«Estamos construyendo principios de juego y aprendiendo a interpretar el partido. Sabíamos que el Frosinone marca al hombre. Por eso parecía que Pulisic estaba en todas las posiciones: sabíamos que nos seguirían y que, al intercambiar funciones, podíamos generar mucho peligro», continuó Amorim.

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La sustitución de Goncalo Ramos

La nota negativa de la noche fue el estado físico de Ramos, que tuvo que retirarse por un problema muscular poco después de marcar. Aunque la afición quizá esperaba la entrada de la joven promesa Francesco Camarda, Amorim optó por Alphadjo Cisse.

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«Visteis el partido. No pasamos muchos minutos cerca del área; el espacio estaba a la espalda de la defensa. Si hubiéramos controlado el partido de otra manera, Camarda habría sido la opción adecuada, pero Cisse es muy rápido. Visteis que no causó problemas al rival aguantando el balón, sino con sus desmarques a la espalda y sus pases. No es un delantero típico», explicó el entrenador del Milan cuando le preguntaron por cómo gestionó el banquillo.

Ramos y Jashari celebran hitos personales en la goleada del Milan

La victoria fue especialmente significativa para Ramos, que marcó su primer gol desde mediados de octubre , y para Jashari, que celebró su primer tanto con la camiseta del Milan.

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«No me di cuenta de que Ramos había marcado el gol. Era más importante que fuera el 2-0, porque el Milan necesita muchos goles para controlar un partido. Además, con el 2-0, el Frosinone tuvo que adelantar a más jugadores y eso nos abrió más espacios», concluyó.