Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, habló sobre la ausencia de Lionel Messi del equipo tras el fallecimiento de su padre, Jorge, y afirmó que el club vive un estado de profundo dolor junto al capitán del conjunto, quien viajó a Rosario, en Argentina, acompañado de su familia para despedir a su padre.

Las declaraciones de Hoyos llegaron antes del último enfrentamiento del Inter Miami en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 ante el León, en un momento en el que sus opciones de alcanzar los cuartos de final quedaron seriamente comprometidas tras la derrota frente a Rayados en la segunda jornada.

Según el diario AS, el entrenador dijo sobre la situación que atraviesa Messi: "Todos sabemos lo que pasó con Leo, es una tragedia inmensa".

Y añadió: "Es un dolor inmenso, y lo hemos sentido profundamente junto a él. Ha sido muy difícil, y en momentos así muchas veces las palabras no alcanzan para expresar. Cuando atraviesas algo tan doloroso, la recuperación necesita tiempo, y esa es una realidad a la que todos nos enfrentamos. Uno realmente no aprende cómo manejarlo, porque el dolor es demasiado profundo".

Messi se alejó del Inter Miami y viajó a Argentina tras el fallecimiento de su padre, mientras el equipo recibió un duro golpe con su derrota ante Rayados, lo que lo colocó en una situación complicada en su lucha por uno de los cuatro boletos de clasificación reservados a los clubes de la liga estadounidense para los cuartos de final.

El Inter Miami cierra su andadura en la fase de grupos ante el León, antes de que su atención se centre en el enfrentamiento con el Nashville el sábado, en un partido esperado que podría decidir la lucha por el liderato de la Conferencia Este.