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Jurgen Klopp ha adoptado una postura desafiante sobre el futuro de la selección alemana y ha insistido en que quiere convertirla en un rival que infunda temor a todos sus adversarios. En un momento decisivo de la Liga de Naciones, el extécnico del Liverpool cree que su equipo por fin avanza en la dirección correcta para recuperar la gloria de antaño.

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Klopp quiere que Alemania alcance la élite

La imagen que proyecta la selección alemana está experimentando una transformación significativa bajo la dirección de Klopp. Antes de los decisivos partidos de la Nations League contra Serbia y Países Bajos, el seleccionador ha expuesto con claridad su filosofía para esta etapa. Está decidido a ir más allá de los resultados y centrarse en el efecto psicológico que su equipo ejerce sobre el resto del fútbol internacional.

Klopp ha hablado abiertamente de la responsabilidad que siente en su cargo actual y reconoce el peso de las expectativas que supone dirigir a una de las selecciones más laureadas del mundo. «Lo siento, sé que es algo importante», explicó Klopp, según recoge Sky Germany. «Estamos intentando crear lo que se espera de nosotros: construir un equipo contra el que nadie quiera jugar. Tengo la sensación de que ya vamos por el buen camino».

El camino en la Nations League

Alemania afronta dos partidos decisivos que determinarán su continuidad en la Nations League. El viernes se enfrentará a Serbia en Belgrado y el lunes recibirá a Países Bajos en Berlín. Klopp ha calificado el encuentro en la capital de «final» por su importancia, ya que su equipo busca asegurarse una plaza en los cuartos de final de la competición.

El exentrenador del Borussia Dortmund concede una enorme importancia al reto inmediato para que el equipo cumpla sus objetivos. «En un mundo ideal, todo empieza el viernes; el viernes es importantísimo. Tenemos que asegurarnos de estar realmente preparados y de poder clasificarnos para la “final” de Berlín», subrayó Klopp.

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Confianza pese a la presión

Pese a lo mucho que hay en juego y a la posibilidad de clasificarse para cuartos de final o quedarse fuera, el técnico de 59 años mantiene una notable calma. Ha rechazado que la presión de dirigir a la selección le esté pasando factura. Su seguridad nace de una trayectoria en la élite del fútbol, durante la que ha dirigido a algunos de los clubes más sometidos al escrutinio público del mundo.

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Al hablar de su estado de ánimo, Klopp insistió en que su preparación y su esfuerzo no dejan lugar a las dudas ni a la ansiedad. «No siento ninguna presión. Me conozco desde hace 59 años y siempre he intentado dar lo mejor de mí. No se puede hacer más que eso. No dudo de mí mismo», afirmó con seguridad el seleccionador.

El fin de una era en Herzogenaurach

Aunque la atención sigue centrada en los próximos partidos, la selección alemana también atraviesa una etapa de transición comercial. Klopp participó recientemente en un acto de despedida de adidas, el patrocinador histórico que ha suministrado las equipaciones de la selección durante 77 años. La colaboración terminará cuando Nike asuma el contrato de equipamiento el próximo año, lo que pondrá fin a la estancia de Alemania en las instalaciones «Homeground» de Herzogenaurach.

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El consejero delegado de adidas, Bjorn Gulden, mostró en tono distendido su apoyo al futuro del equipo, con independencia de la marca que vista. «Llevéis el logotipo que llevéis, os apoyaremos», prometió Gulden.