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El Ajax retoma el jueves la Conference League con un partido en casa ante el FC Thun. El entrenador Míchel Sánchez ha anunciado el once para el encuentro europeo, que comenzará a las 18:45 en el Johan Cruijff ArenA. La alineación está llena de sorpresas.

Marc ter Stegen, que no jugó ante el ADO Den Haag, vuelve a la portería del Ajax en una semana importante para el club. Thilo Kehrer ocupará el lateral derecho y Owen Wijndal, el izquierdo. Dies Janse y Daley Blind formarán, contra todo pronóstico, la pareja de centrales.

Youri Baas y Davy Klaassen parecen tener descanso, mientras que Yves Bissouma no puede disputar el partido. Sofyan Amrabat jugará como centrocampista defensivo, con Julian Brandt y Rayane Bounida encargados de aportar creatividad.

Míchel dará una oportunidad a Oliver Edvardsen en el extremo derecho. Marcos Leonardo tendrá otra ocasión para demostrar su valía como delantero centro. Abdellah Ouazane deberá aportar balones desde la izquierda.

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El entrenador español dijo el miércoles en rueda de prensa que Julian Brandt y Anton Gaaei no pueden jugar dos partidos completos de 90 minutos, pero los alemanes han obtenido un puesto en el once titular. Jorthy Mokio estará de baja durante un tiempo por lesión.

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El Ajax no tuvo demasiados problemas el domingo para vencer por 3-0 al ADO. Así, el conjunto de Ámsterdam está a solo un punto del líder, el PSV, en la Vriendenloterij Eredivisie.

El FC Thun ocupa la novena posición, en la zona media de la liga suiza. El pasado fin de semana perdió por un ajustado 3-2 ante el Young Boys, segundo clasificado.

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Once del Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Janse, Blind, Wijndal; Bounida, Amrabat, Brandt; Edvardsen, Leonardo, Ouazane.

Once del FC Thun: por confirmar.