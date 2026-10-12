Motaz Gamal, director técnico del primer equipo de fútbol del Zamalek egipcio, se prepara para someterse a una cirugía urgente en las próximas horas debido a los dolores de espalda que padece desde hace un tiempo, tras la derrota de su equipo ante el Al Ahly en la cumbre de la Liga Premier de Egipto.

El hijo del director técnico reveló que su padre pasará por el quirófano y pidió a sus seguidores que rezaran por su recuperación.

A través de su cuenta oficial en Facebook escribió: "Les pido que recen por mi padre, pues va a someterse a una cirugía urgente para acabar con los dolores de espalda que sufre desde hace tiempo. Pido a Dios que le conceda una pronta recuperación y plena salud. No lo olviden en sus oraciones".

En el mismo contexto, la esposa de Motaz Gamal envió un mensaje conmovedor a través de su cuenta oficial, en el que expresó su preocupación por su estado de salud: "Que Dios nos tranquilice contigo. Daría el mundo entero por ti, mi amor".

Estos acontecimientos llegan después de la derrota del Zamalek ante su eterno rival, el Al Ahly, por dos goles a cero, en el partido que ambos disputaron la noche del domingo 11 de octubre en el Estadio Internacional de El Cairo, dentro de la sexta jornada de la Liga Premier de Egipto, con la que el conjunto blanco encajó su primera derrota en la competición esta temporada.

La atención del Zamalek se traslada ahora al próximo compromiso continental, ya que se prepara para enfrentar al Ejército de Ruanda el viernes, en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones de África, en medio de la expectativa por la situación de Motaz Gamal tras su operación.