El Ajax logró el jueves por la noche una victoria por 3-1 sobre el Shelbourne FC en la tercera ronda previa de la Conference League. Al término del partido, John Russell, entrenador del club irlandés, se mostró muy impresionado por dos jugadores.

El Ajax dominó con claridad en su Johan Cruijff ArenA y a los cincuenta minutos ya ganaba por 3-0. Incluso pudo ser 4-0, pero Mika Godts vio cómo el guardameta Eddie Beach detenía un penalti. En la recta final, Daniel Kelly hizo el 3-1.

Y ese gol fue importante, dijo Russell en Off The Ball. “Sabíamos cuál era nuestra tarea: defender muchísimo ante un rival excelente. Pero también sabíamos que íbamos a tener una o dos ocasiones, y una acabó dentro por medio de Kelly”.

Así que todavía queda algo de perspectiva para el Shelbourne de cara a la vuelta. El panorama había sido bastante menos esperanzador tras veinte minutos, cuando el Ajax ya mandaba con un 2-0.

“El Ajax mostró sus cualidades. Uno de sus jugadores, el extremo izquierdo, fue increíble. Se dice que quizá vaya al PSG, así que espero que este haya sido su último partido”, dijo entre risas en referencia a Godts.

Russell también vio a un destacado dentro de su propio equipo: el portero. “Eddie Beach estuvo a nivel mundial hoy. Realmente, a nivel mundial. Un par de paradas que hizo y el penalti detenido nos dan nueva vida y energía. Todo sigue siendo posible en esta eliminatoria a doble partido”.

La vuelta se jugará el próximo jueves. Ambos equipos arrancarán entonces a las 20:45 horas en Dublín. El ganador de la eliminatoria se clasificará para los play-offs de la Conference League.