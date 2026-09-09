Arda Turan habló este miércoles en la previa del duelo de la Champions League contra el PSV de este jueves. El entrenador del Shakhtar Donetsk se tomó su tiempo en rueda de prensa para elogiar ampliamente a varias grandes figuras neerlandesas. En especial, Guus Hiddink recibió unos preciosos elogios del técnico turco.

Turan conoce bien a Hiddink por su etapa juntos en la selección turca. Cuando el natural de Varsseveld fue allí el máximo responsable entre agosto de 2010 y noviembre de 2011, recurrió a Turan en catorce ocasiones.

«Cruyff, Rijkaard y Hiddink han sido fuentes de inspiración para mí», cita a Turan De Telegraaf. «Jugué en el Barcelona. Allí también conocí la cultura futbolística neerlandesa».

«Y aprendí lecciones importantes de Hiddink, un entrenador excelente y una gran persona. Jugamos grandes partidos con Hiddink en la selección de Turquía. Realmente alcanzamos un buen nivel».

«La lección más importante que aprendí fue durante un partido internacional contra Bélgica, cuando íbamos perdiendo al descanso», comparte Turan en una anécdota. «Estábamos discutiendo entre nosotros con mucha energía turca».

«Hiddink entró en el vestuario con un vaso de café en la mano, tomó la palabra y dijo: “Chicos, simplemente sigan jugando así. Si seguimos así y lo ejecutamos bien, vamos a ganar el partido”».

«Así es como ganamos el partido (3-2, n. de la r.) y aprendimos que no debíamos perder la cabeza porque el marcador parcial estaba en nuestra contra. De verdad aprendí muchísimo de él».

«Me dio libertad en el campo, lo cual fue muy importante para mí, pero sí me enseñó qué hacer en cada parte del campo. En la primera zona, jugar de forma simple y fiable, y solo más adelante asumir más riesgos en tu juego. Han sido lecciones muy importantes», declaró Turan a, entre otros medios, De Telegraaf.

Turan puso fin a su carrera como jugador en 2022 e inició su carrera como entrenador un año después en el Eyüpspor, donde estuvo dos años al mando antes de ponerse a trabajar en el Shakhtar. Lee aquí la posible alineación del PSV.