El entrenador del Sevilla estalla: el arbitraje no quiere que el Real Madrid se escape a 9 puntos antes del Clásico

Luis García, entrenador del Sevilla, cargó contra el arbitraje tras la derrota ante el Real Madrid por 4-1, la noche del domingo, en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la novena jornada de LaLiga, al protestar por la no expulsión de Arda Güler, jugador del conjunto blanco, después de su intervención con el codo sobre Peque Fernández, futbolista de su equipo, y considerar que la decisión privó al Sevilla de la oportunidad de disputar el partido con superioridad numérica.

El diario catalán Sport recogió las declaraciones de Luis García, quien mostró su enfado por la no intervención del videoarbitraje en la acción. Preguntado por el titular que publicó la web oficial del Sevilla, «Codazo y se acabó», en relación con la jugada, respondió: "Espero que todos ustedes utilicen ese mismo titular, y no solo la web del Sevilla. En lo que respecta al arbitraje, se suponía que íbamos a ver un partido —once contra once— en el que el rival mereció la victoria, pero nos privaron de la oportunidad de jugar un partido diferente".

Y añadió: "En LaLiga, a veces puedes jugar con superioridad o con inferioridad numérica, y hoy deberíamos haber jugado con superioridad —once contra diez— desde el minuto 25. ¡Me han quitado incluso la voz! Nos privaron de la oportunidad de jugar con ventaja de once contra diez".

Y continuó: "Aparte de eso, no quiero decir nada más del partido. Es algo increíble. En el descanso, Peque nos dijo que le habían golpeado. He visto la jugada, es tarjeta roja, así de simple. Y en el segundo gol hubo una falta sobre Rubi, quizá no de tarjeta roja, pero falta sin duda".

El entrenador del Sevilla aclaró que no asegura que su equipo hubiera logrado la victoria si el Real Madrid hubiese jugado con diez futbolistas, pero insistió en que su equipo no tuvo la oportunidad de competir en circunstancias distintas, y dijo: "Quizá no habríamos ganado de todos modos, pero hoy deberíamos haber jugado once contra diez desde el minuto 25 en adelante. Ese es el resumen del partido. En condiciones de igualdad, once contra once, no hay discusión: el Real Madrid mereció ganar, pero había otra versión de este partido que no se nos permitió jugar en absoluto".

Luis García se refirió también a la limitada cobertura televisiva de algunas acciones polémicas, señalando que la jugada de la entrada sobre Rubi no se mostró de forma suficiente, y dijo: "Me han dicho que la jugada en la que se vio involucrado Rubi no se mostró en las pantallas de televisión, pero es completamente clara. Puede que nos hubieran ganado incluso jugando con diez futbolistas, porque ya nos han vencido jugando en inferioridad numérica, simplemente porque son un equipo excelente, pero nos privaron de ese escenario".

Y prosiguió: "Es otro partido que debería haber seguido un curso distinto, pero no tuvimos esa oportunidad. Este fue otro caso en el que deberíamos haber contado con superioridad numérica, pero no ocurrió".

Sobre el motivo por el que el videoarbitraje no intervino para revisar la acción de Güler, Luis García señaló: "Esa jugada nos habría dado el control en lugar de seguir bajo presión. No sé por qué no intervino el VAR. Quizá porque no querían que la diferencia llegara a nueve puntos antes del Clásico, en caso de que nosotros lográramos ganar".

El Real Madrid ocupa actualmente el tercer puesto en la tabla de LaLiga con 21 puntos, a un solo punto del Atlético de Madrid, segundo clasificado, mientras que el Barcelona lidera con pleno de puntos (27), lo que aumenta el atractivo del Clásico, con la necesidad del conjunto blanco de recortar la diferencia y mantener la presión sobre el Barça, mientras que este último quiere ampliar la ventaja a 9 puntos y escaparse pronto en el liderato.

El entrenador del Sevilla habló también del ambiente en el vestuario tras el partido, asegurando que sus jugadores sintieron una gran rabia después de ver la acción, aunque reconoció al mismo tiempo que su equipo estaba obligado a ofrecer un mejor rendimiento en algunos aspectos.

Y completó sus declaraciones: "Cuando los dos equipos están igualados en número de jugadores, hay cosas que deberíamos haber hecho mejor. Hicimos un buen segundo tiempo, pero la cohesión del equipo se vino abajo después de esa acción. Los jugadores estaban muy enfadados, y después de ver la jugada con claridad, su malestar aumentó. Es un caso que exige una intervención clara e inequívoca por parte del VAR".

Luis García se negó a minimizar la fortaleza del Real Madrid, pese a su protesta por las decisiones arbitrales, y se refirió asimismo al esperado duelo entre el Real Madrid y el Barcelona en el Clásico de la próxima semana: "Han cometido un error, eso es todo. No creo que el Real Madrid juegue mal, ni tampoco el Atlético, aunque el otro equipo, el Barcelona, ha sumado el pleno de puntos, lo cual es realmente asombroso. Creo que ambos equipos están en buen momento y se espera que sea un partido entretenido. Y, desde luego, el Real Madrid tiene posibilidades de lograr un resultado positivo".

El técnico del Sevilla insistió en que la responsabilidad no recae únicamente en el árbitro de campo en casos como este, al considerar que el videoarbitraje cuenta con las herramientas necesarias para detectar los detalles más precisos, y dijo, en respuesta a una pregunta sobre su conversación con el árbitro tras la acción del codazo: "No sirve de nada hablar con el árbitro, se supone que hay que hablar con la persona que está en la sala del VAR. Con esta tecnología, especialmente en los partidos en los que una de las partes es el Real Madrid o el Barcelona, hay muchas más cámaras, así que deberían haber visto esa jugada".

Y añadió: "Esta es una situación que corresponde al VAR, y no solo al árbitro que está sobre el césped. Es una acción completamente clara, pues se considera un acto hostil".

Y sobre el impacto de la acción en el desarrollo del encuentro, Luis García comentó: "Después de esa jugada no tengo mucho más que decir. Tienen una línea ofensiva muy potente. Podríamos haber marcado más, y ellos también, y el partido podría haber terminado con una diferencia mucho mayor, pero también podría haber tomado un curso distinto, algo que no se nos permitió. No digo que hubiésemos ganado con seguridad si hubieran jugado con diez, pero simplemente no se nos dio la oportunidad de disputar ese tipo de partido".

El entrenador del Sevilla amplió sus críticas al debate arbitral en LaLiga, al considerar que algunos clubes se quejan más que otros, y dijo: "Realmente no me corresponde comentar este asunto, porque yo también tengo mis defectos y cometo errores muchas veces, pero tengo la firme impresión de que los que más se quejan son, en realidad, los que menos derecho tienen a quejarse".

Y agregó: "Tomemos como ejemplo al Levante o a nuestro equipo. Hoy estábamos discutiendo una acción concreta, y justo ayer Manuel Pellegrini (entrenador del Real Betis) hablaba con normalidad de otra acción. Creo de verdad que quienes más se quejan, y me refiero aquí a esos tres clubes, son los que menos deberían quejarse".

Y continuó: "Así son las cosas. Llevo mucho tiempo en este juego y siempre es la misma historia. No sé si hay diferencias entre ellos, pero para el resto de nosotros… ¡madre mía!".

En el plano deportivo, Luis García elogió el espíritu de sus jugadores durante el segundo tiempo, asegurando que los cambios ayudaron al equipo a moverse mejor y a generar ocasiones de gol, y dijo: "Mostramos espíritu competitivo, nos fuimos hacia adelante y creamos buenas ocasiones de gol. Queríamos dar aire nuevo al equipo y los tres cambios fueron muy acertados, porque Idumbo entró entre los dos tiempos, y los demás jugadores que participaron también rindieron muy bien".



