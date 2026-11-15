El entrenador del Sevilla: el Real Madrid y el Barcelona hacen aburrida la Liga

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Luis García Plaza, técnico del Sevilla, criticó la gran brecha entre los equipos de cabeza y el resto de competidores en LaLiga, al considerar que la clara superioridad de los grandes clubes ha hecho perder a la competición parte de su emoción, ante la capacidad de los tres primeros de mantener niveles altos y distanciarse por una amplia diferencia del resto de rivales. También habló de las aspiraciones del Sevilla esta temporada y de la posibilidad de regresar a las competiciones europeas.

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El entrenador del Sevilla considera que la lucha por el título de LaLiga ha quedado reducida en gran medida a un número limitado de clubes, lo que disminuye la intensidad de la pugna en la competición, especialmente con la persistencia de las grandes diferencias en resultados y puntos entre los equipos de cabeza y el resto de la tabla.

García Plaza afirmó en unas declaraciones recogidas por el diario "Marca": "Veo cómo los tres primeros (Real Madrid, Barcelona y Atlético) mantienen su nivel. Hice unas proyecciones hace unos días y parece que se acercarán a los 90 puntos a este ritmo. Hay una diferencia abismal, porque están haciendo una Liga en la que dos equipos (Real Madrid y Barcelona) tienen una superioridad absoluta. El Atlético de Madrid está un poco por detrás, pero muy por encima del cuarto clasificado".

El técnico del Sevilla añadió: "Después van el Real Betis, el Villarreal, el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad; el resto de los equipos están a un nivel inferior, están haciendo que LaLiga sea aburrida", en referencia a la brecha que aprecia entre los clubes con grandes recursos y el resto de competidores.

Pese a sus críticas a la naturaleza de la competición, García Plaza insistió en que el Sevilla debe seguir trabajando para terminar la temporada en una posición destacada, subrayando que la próxima etapa será testigo de una fuerte disputa entre los equipos de nivel parejo, con la posibilidad de que su equipo logre objetivos mayores si consigue mantener sus resultados.

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Y afirmó: "Ahí la competencia será feroz. Esperamos disputar las competiciones europeas, pues eso es fruto del buen rendimiento. Es muy difícil competir en tres torneos porque necesitas una plantilla amplia y no entrenas mucho, pero eso significaría que hemos hecho una temporada estupenda".

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El entrenador del Sevilla abordó las expectativas que rodeaban al equipo antes del inicio de la temporada, señalando que el club afrontó dificultades para configurar su plantilla durante el verano, pero aun así logró obtener resultados positivos, lo que le otorga cierta confianza en su capacidad para seguir progresando en el próximo periodo.

Explicó: "El equipo sufría una grave escasez de jugadores, pero hemos conseguido resultados magníficos y, hasta ahora, vamos por el buen camino y mantenemos la humildad. Somos uno de los clubes más grandes de España sin discusión, pero el equipo todavía no ha alcanzado el nivel requerido, y debemos esforzarnos al máximo para lograrlo".

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El entrenador del Sevilla espera que su temporada actual sea más estable que la pasada, tras haber sufrido en la lucha por la permanencia antes de lograr asegurar su continuidad en la Primera División con una diferencia superior a los 40 puntos. García Plaza considera que la configuración de la pugna por los puestos de la tabla todavía es susceptible de cambiar a medida que avancen los partidos.

En este sentido, señaló que el Málaga, colista de la tabla de LaLiga (5 puntos), parece el único equipo que se descuelga un poco del resto de competidores en estos momentos, aunque advirtió de que no debe considerarse algo resuelto, subrayando que el equipo cuenta con un entrenador y jugadores capaces de mejorar su situación, antes de cerrar sus declaraciones insistiendo en la igualdad de niveles del resto de clubes, al decir: "Ganar un solo partido basta para avanzar mucho en la clasificación".