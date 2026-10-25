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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, insiste en que su equipo no modificará su planteamiento táctico para frenar a Lamine Yamal, la sensación del Barcelona, en el gran partido de Liga del domingo. El técnico portugués restó importancia a las recientes goleadas de su equipo al Sevilla y al RB Leipzig y afirmó que el estado de forma previo no significa nada en el Clásico.

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El Madrid se prepara para enfrentarse al Barça

El Madrid se prepara para viajar al Camp Nou y enfrentarse al Barça este domingo en un esperado duelo de Liga. Mourinho quiere transmitir el mensaje adecuado antes del mundialmente famoso Clásico. Los visitantes llegan en un estado de forma excepcional tras imponerse por 4-1 a Sevilla y RB Leipzig en sus dos últimos partidos.

Sin embargo, Mourinho insiste en que esos contundentes resultados recientes no darán a su equipo una ventaja automática frente a su máximo rival. El técnico portugués ha pedido a su plantilla que mantenga la concentración absoluta. Cree que la presión y el ambiente únicos de este encuentro hacen que las actuaciones anteriores dejen de tener importancia.

Mourinho valora la amenaza de Yamal

Una de las grandes cuestiones de cara al fin de semana es cómo afrontará el Madrid la amenaza de Yamal, extremo del Barça. El joven atacante se ha consolidado rápidamente como una pieza clave en el ataque del club catalán. Pese al peligro evidente e inmediato que representa, Mourinho insiste en que su equipo no alterará por completo su planteamiento táctico habitual solo para frenar a un jugador. Subrayó que el Madrid debe mantenerse fiel a su identidad futbolística sobre el terreno de juego.

«Es un gran jugador, y a los grandes jugadores se les respeta», dijo Mourinho en la web oficial del club. «Una cosa es respetar a alguien y otra cambiar los planes, las estructuras y olvidarte de tu propia esencia. No vamos a hacer eso con él ni con ningún otro rival de gran calidad».

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La forma reciente deja de importar por completo

El Madrid ha brillado en ataque recientemente, con ocho goles en sus dos últimos partidos entre la competición nacional y la europea. La plantilla parece haber encontrado su ritmo goleador en el momento perfecto. Pese a esa dinámica tan positiva, el técnico del Madrid no quiere que la complacencia se instale en el vestuario. También reconoció enseguida la enorme repercusión mundial del inminente duelo en el Camp Nou.

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«Estamos en una buena dinámica. Ganamos partidos, jugamos bien, marcamos goles… Pero en los Clásicos eso no influye; son partidos diferentes», señaló Mourinho. «Por mi experiencia en Clásicos y derbis, lo que ocurre antes no tiene mucha importancia».

«Real Madrid-Barcelona significa al menos dos Clásicos por temporada, a veces más. No importa mucho quiénes sean los entrenadores; lo más importante es la dimensión mundial de un Clásico, que es única. Hay otros derbis importantes en el mundo del fútbol, pero este es único y, normalmente, el mundo que ama el fútbol se detiene para verlo. Que sea un gran partido y que ganemos».

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Mucho en juego en el gran duelo del domingo

El gran encuentro del domingo en Cataluña promete ser un momento decisivo en la temporada de Liga para ambos gigantes. Un resultado positivo para cualquiera de los dos podría marcar la dinámica de la lucha por el título en las próximas semanas cruciales.

Los aficionados al fútbol de todo el mundo seguirán de cerca un nuevo enfrentamiento entre los dos gigantes españoles. Todas las miradas están puestas en el Camp Nou mientras continúa la cuenta atrás para el inicio del partido del domingo.