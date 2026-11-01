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imago-sport-1085376237.jpgAgenciaLOF
Abobakr El Mokadem
Traducido por

El entrenador del Racing repitió las declaraciones de Mourinho tras el Clásico y abrió fuego contra el arbitraje en el partido del Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
España

«No nos importa lo que nos expliquen»

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José Alberto, entrenador del Racing de Santander, lanzó un duro ataque contra el equipo arbitral del partido de su equipo ante el Real Madrid, este domingo por la tarde, en LaLiga.

El encuentro vio cómo el Real Madrid obtenía un penalti a favor de Kylian Mbappé, que generó una gran polémica, y con el que el jugador francés anotó el primer gol.

El Racing también consiguió un penalti en la segunda parte que el árbitro anuló tras revisar la jugada mediante la tecnología de vídeo.

José Alberto declaró, en unas declaraciones a la plataforma "DAZN": "No nos importa lo que nos expliquen, al final no entiendo por qué el VAR interviene en algunos partidos y en otros no, y por qué interviene en algunos casos y en otros no. Es todo lo que puedo decir".

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Y continuó: "Y al igual que digo esto, también digo que el toque de mano que revisaron, y el penalti que nos pitaron y luego anularon, para mí su interpretación fue correcta, pues ese es el papel del VAR".

Y prosiguió: "En cuanto al primer penalti (de Mbappé), todos como seguidores del fútbol, vemos esa jugada y no pasó absolutamente nada".

Y el entrenador continuó, enfadado: "En el fútbol, puedes tocar el balón, pero no puedes derribar a nadie, ni puedes agarrarlo, pero sí puedes tocarlo, y eso es lo que me sorprende y me preocupa".

Y añadió: "Está claro que nos enfrentamos a un gran Real Madrid, un Real Madrid que nos dominó en la primera media hora y fue mucho mejor que nosotros, pero creo que el primer gol, y ese incidente del penalti, lo decidieron todo".

Y agregó: "Les pregunté por qué no revisaron la jugada con el VAR. Porque creen que no es suficiente, realmente creen que no es suficiente, y eso es lo que me sorprende, porque vimos, recientemente, a Mourinho decir en una rueda de prensa que si el VAR estaba de vacaciones, quizás hoy también lo esté".

Mourinho había criticado el funcionamiento del VAR en el Clásico, por no intervenir en la acción de Joao Cancelo con Yan Diomande, al considerar que la jugada exigía la expulsión del jugador del Barcelona.

Y dijo: "El árbitro hizo un gran partido, pero el VAR estaba dormido en el minuto 60, y debió mostrar una tarjeta roja por su entrada sobre Diomande".

 

 

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