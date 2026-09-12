José Alberto, entrenador del Racing de Santander, mostró su satisfacción tras la victoria de su equipo sobre el Deportivo Alavés (2-1) este sábado, un triunfo que supone el segundo del conjunto cántabro en LaLiga esta temporada, ambos logrados en el estadio de El Sardinero (feudo del Racing).

Alberto declaró, en unas palabras recogidas por el diario español "Marca" tras el encuentro: "Creo que fue un partido muy completo por nuestra parte. Una buena victoria ante un rival muy sólido, como demostró en las jornadas anteriores".

Lee también

Yamal roza el registro histórico de Mbappé en la Liga de Campeones, y Haaland es tercero

La tarjeta negra aparece por primera vez en Europa: ¿cuál es su función?

Y añadió: "El equipo aprende de los errores; hoy competimos y leímos el juego muy bien. Estoy muy contento de verlos crecer como grupo".

Y a pesar del brillante desempeño de la joven promesa Yasser Zabiri y de sus dos goles de la victoria, el técnico se negó a reducir el triunfo únicamente al delantero marroquí, subrayando la importancia del rendimiento colectivo.

José Alberto afirmó: "Me pareció un partido muy bueno de todo el equipo, y me gustaría reconocérselo a todos los que participaron. Zabiri estará en una nube (sumamente feliz) con todo lo que está sucediendo, pero tiene que seguir trabajando, porque creo que aún es capaz de darnos muchas cosas".

El Alavés se adelantó primero por medio de Fill Koski, en el minuto 18, antes de que Zabiri lograra el empate en el minuto 38, tras una rápida arrancada y luego un mano a mano por la banda derecha, para después definir con precisión al palo lejano.

Y en el minuto 53, el astro marroquí volvió para anotar su segundo gol, tras un centro ante la portería del Alavés, otorgando a su equipo los tres puntos del partido.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".