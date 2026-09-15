"El Racing de Santander no ha venido a Barcelona a pasear, sino a dar la sorpresa". Con estas palabras cargadas de desafío y entusiasmo, José Alberto López, entrenador del conjunto cántabro, lanzó su mensaje 24 horas antes del esperado duelo ante el líder de la Liga, el Barcelona, mañana miércoles en el Camp Nou.

En una rueda de prensa ofrecida tras la última sesión de entrenamiento, el técnico reconoció su gran ilusión por este partido excepcional al afirmar: "Tenemos una misión con la que todos hemos soñado desde pequeños: jugar en campos como el de mañana. Es un partido muy difícil fuera de casa dado el nivel actual del Barcelona, pero vamos a intentar ser valientes, mostrar nuestras cualidades de siempre y tener atrevimiento".

El Racing afronta el encuentro en circunstancias complicadas, ya que no podrá contar con André Almeida por sanción, ni con la dupla formada por Simon Eriksson y Andrés Martín por lesión, pero se apoya en el recuerdo del partido de Copa del Rey en el que presionó al Barcelona hasta los últimos instantes.

Pese a ello, José Alberto considera que el duelo del miércoles será completamente distinto: "No se parecerá en absoluto a aquel partido; aquel fue un partido que duró 90 minutos, mientras que ahora es un partido de liga".

Ni titulares ni suplentes: el enigma de la alineación

El técnico asturiano se negó a desvelar detalle alguno sobre posibles cambios en su alineación, subrayando que su filosofía no contempla el concepto de jugador titular y suplente.

Dijo: "No hay jugadores titulares ni suplentes, sino un rendimiento que se mide por el rendimiento; nosotros lo analizamos y tomamos las decisiones en base a ello. Pensar en cambios cuando te enfrentas a uno de los mejores equipos o al mejor del mundo es algo complicado, pero tomaremos las decisiones y elegiremos a los jugadores que creamos más adecuados para sorprenderlos. No vamos a desvelar nada".

Elogios a Flick: "No te dan un momento de respiro"

El entrenador del Racing no escatimó elogios al equipo de Hansi Flick, explicando la diferencia entre el Barcelona y el resto de los grandes: "Tienen opciones ofensivas variadas que les permiten hacerte daño, y en defensa te presionan con mucha intensidad tras perder el balón; parece que no te dan un momento de respiro, y esa es la diferencia entre ellos y los demás equipos de su mismo nivel. Debemos estar muy atentos, sobre todo cuando perdemos el balón".

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Concluyó sus declaraciones señalando la clave para resistir en el Camp Nou: "Ellos siempre juegan de la manera que quieren. Nosotros tenemos que estar a un gran nivel como equipo, hacer un esfuerzo enorme y mostrar solidaridad, y en defensa debemos intentar defender lo más lejos posible de nuestra portería".