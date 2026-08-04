José Luis Mendilibar está totalmente sorprendido por el NEC en el partido de ida de la tercera ronda previa de la Champions League. Así lo indicó el entrenador del Olympiakos al término del encuentro en Cosmote TV.

El NEC salió, como ya es habitual en ellos, con una enorme dosis de energía y mucho ímpetu ofensivo. Dick Schreuder ya había señalado en rueda de prensa antes del partido que nunca tuvo la intención de apartarse de su estilo de juego, ni siquiera cuando se superan los 30 grados. Aun así, el Olympiakos se vio sorprendido el martes por la noche.

“Realmente fue algo que no esperábamos”, declaró Mendilibar. “Ayer en el entrenamiento todavía dijimos que este equipo llevaba un tiempo sin marcar y hablamos de quién podría marcar”, fue su llamativa reacción.

El NEC solo marcó una vez en su último amistoso ante el Sevilla (1-2) y antes de eso no vio puerta en absoluto contra el SV Elversberg (0-1). Sin embargo, en el resto de la pretemporada el conjunto de Nimega sí marcó con bastante frecuencia, y el estilo ofensivo de Schreuder tampoco es ningún secreto. Contra el Olympiakos, el NEC no logró marcar, pero sí creó varias ocasiones muy claras.

“Fue un partido extraño, con muchas situaciones de uno contra uno”, continuó Mendilibar. “Ellos fueron mejores en eso y por eso nos derrotaron. Fueron más agresivos y más rápidos. A nosotros nos costó crear ocasiones. En ese sentido, fueron mejores.”

Mendilibar también se mostró crítico con su propio equipo. “Fue un partido en el que nos faltaron muchas cosas. Deberíamos haber sido más agresivos, más duros en los duelos y haber gestionado mejor al árbitro. Sabíamos desde el principio que no iba a señalar muchas faltas. Teníamos que adaptarnos. No nos adaptamos al rival, que fue más dinámico y más fuerte.”

En la vuelta de la próxima semana en De Goffert, con el 0-0, todavía todo es posible. “No sabemos si el partido será parecido. Tendremos que jugar de otra manera y mejorar muchas cosas. Como hoy no estuvimos bien, el 0-0 no es un mal resultado. Esperamos un partido parecido por su parte, la clasificación sigue siendo posible”, concluyó el entrenador del Olympiakos.