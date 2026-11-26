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Oliver Glasner endurece las exigencias en el Nottingham Forest y no se corta a la hora de criticar a sus jugadores.

El exentrenador de la Bundesliga (VfL Wolfsburgo y Eintracht Fráncfort) habló sin rodeos pocos días después de la derrota del Forest por 0-2 ante el AFC Bournemouth en la Premier League. Uno de los principales motivos de crítica fue el conocimiento del idioma, en algunos casos insuficiente, dentro de la plantilla de la que se hizo cargo el pasado verano.

El austríaco afirmó: «La estabilidad en un club significa tener unos estándares. Todo el que llega aquí se compromete a cumplirlos. Sinceramente, creo que esos estándares no eran lo bastante altos».

Una clara referencia, entre otras cosas, a la turbulenta temporada anterior, en la que el Nottingham llegó a tener cuatro entrenadores: Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche y Vitor Pereira.

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Entre los estándares que exige Glasner figura aprender inglés: «Tenemos jugadores que llevan cuatro años aquí y no hablan inglés. Cuando vas a Italia, todos los jugadores ya dan sus entrevistas en italiano al cabo de tres meses. Para mí está claro: si quiero entrenar en Inglaterra, tengo que hablar inglés. Si quiero entrenar en Italia, tengo que hablar italiano».

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Para él, la alternativa sería esta: «Oliver Glasner, si quieres hablar en tu dialecto, quédate en casa, en Austria. Allí te entiende todo el mundo, pero en ningún otro sitio».

Glasner dejó el Crystal Palace por voluntad propia tras la pasada temporada. Allí había realizado una buena labor durante dos años . Después de sonar para varios clubes importantes, acabó fichando por el Forest de forma bastante sorprendente. Según los rumores, el fichaje vino acompañado de un salario anual equivalente a 15,5 millones de euros. Glasner se encuentra así entre los entrenadores mejor pagados de Europa.

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Su objetivo con el histórico club está claro: «Queremos construir un Nottingham Forest estable, capaz de competir de forma constante en la mitad alta de la Premier League».

Getty Images

Sin embargo, el club está actualmente muy lejos de lograrlo , algo que ha provocado, entre otras cosas, las críticas de Glasner. El Nottingham se muestra irregular esta temporada y, tras once jornadas, ocupa el 17.º puesto de la Premier League con unos escasos nueve puntos.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Oliver Glasner con el Nottingham Forest?

El Forest solo ha ganado dos partidos, aunque uno de ellos fue contra el subcampeón, el Manchester City. Sin embargo, a aquella sorprendente victoria y a la esperanza de un cambio de rumbo que despertó les siguió la derrota ante los Cherries.

Pese a los pobres resultados, Glasner (con contrato hasta 2929) mantendría la plena confianza del poderoso propietario del club, Evangelos Marinakis, tras una reunión celebrada el lunes en Londres. Según el entrenador, el encuentro fue «fantástico». Entre los asuntos tratados estuvieron los fichajes de enero: «Me preguntó: “¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría mejorar aquí, en la plantilla, el cuerpo técnico y el entorno?”».