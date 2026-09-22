El entrenador del Newcastle, Jaissle, se deshace en elogios hacia Sean Steur: «¡No es normal!»

El técnico del Newcastle United, Matthias Jaissle, se deshizo en elogios hacia Sean Steur. En una rueda de prensa, alabó la actuación más reciente del neerlandés, que acaba de cumplir dieciocho años.

El Newcastle logró imponerse el pasado fin de semana por 2-1 al recién ascendido Hull City. Los goles los marcaron Joe Willock y Lewis Hall, pero, según Jaissle, Steur fue el hombre del partido.

Steur todavía había sido muy criticado la semana pasada tras la derrota por 4-1 ante el Leeds United. El centrocampista de dieciocho años perdió un balón de forma inocente y eso se tradujo de inmediato en un gol en contra. Jaissle elogió la manera en que Steur se repuso después de una semana agitada. “Le hemos dado mucho apoyo durante la última semana. Somos emocionalmente muy fuertes”, recogió The Newcastle Chronicle de boca del alemán.

“Y salir así en el siguiente partido de inmediato es realmente muy especial. Estuvo fantástico. Es lo que esperarías de un jugador experimentado, pero todavía es muy joven. Realmente no es normal”, continuó.

El ex del Ajax, que el pasado verano fue traspasado al Newcastle por 27 millones de euros, sufrió calambres al cabo de setenta minutos. Según Jaissle, ese sigue siendo un aspecto a mejorar.

“Es un jugador joven. Seguro que volverá a jugar el próximo partido, pero también tenemos que ser cautos. Todavía tiene que adaptarse a la competición. Ese es el siguiente paso”, concluyó Jaissle.