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Abdelmawgood Samir

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El entrenador del Nantes se sorprende por la actitud de Mustafa Mohamed: «¡Nunca había visto nada igual!»

Nantes
M. Mohamed
Premier League
Ligue 1
Francia
Egipto

¿Qué ha pasado?

El delantero egipcio Mustafá Mohamed sigue ausente del Nantes francés, lo que ensombrece la pretemporada del equipo de Segunda División tras no jugar el amistoso contra el Flory, ganado 5-0.

Según «Ouest-France», su ausencia, que comenzó el 24 de junio, podría deberse a desacuerdos sobre la reducción de su salario tras el descenso.

El técnico, Michel Der Zakarian, reconoció su desconcierto: «Mustafa... ¡Nunca había visto nada igual! En el fútbol moderno suceden cosas ilógicas. Él tomó esta decisión. Ya veremos qué pasa cuando vuelva».

El delantero, fichado del Galatasaray turco, es clave en ataque, así que su ausencia preocupa al cuerpo técnico de cara al inicio liguero y al objetivo de regresar a la máxima categoría.

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