El entrenador del Marsella, Habib Bay, ha revelado varios problemas a los que se enfrenta el equipo antes de medirse al Mónaco este domingo por la noche, en la jornada 28 de la Liga francesa.

Baye afirmó antes del partido que el nivel del equipo «aún no es satisfactorio», pero reiteró que su ambición de conseguir una plaza en la Liga de Campeones sigue intacta.

El Marsella viajará a Mónaco sin algunos de sus jugadores clave, ya que Bay confirmó la baja de Geoffrey Kondogbia por una lesión en el muslo, mientras que Mason Greenwood sigue en fase de rehabilitación.

A pesar de ello, el entrenador dio algunas noticias positivas sobre el internacional marroquí Nayef Akrad, ya que confirmó que reanudó los entrenamientos el pasado viernes y volverá gradualmente al grupo, mientras que Baye afirmó que Leonardo Balerdi está cerca de reincorporarse por completo a los entrenamientos colectivos, lo que refuerza poco a poco las opciones defensivas.

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Según informaron anteriormente medios franceses, entre ellos RMC Sport, el jugador marroquí sufre desde hace tiempo una hernia deportiva, un problema físico habitual entre los futbolistas debido al esfuerzo físico y a los movimientos repetitivos durante los partidos y los entrenamientos.

Como consecuencia, Akard se sometió a una operación de urgencia el pasado mes de marzo y, hasta ahora, está avanzando a buen ritmo en el programa de rehabilitación.

El Marsella y el Mónaco buscarán esta noche reforzar sus opciones de clasificarse para la Liga de Campeones, con una diferencia de puntos muy ajustada entre ambos, ya que los compañeros de Akard ocupan el cuarto puesto con 49 puntos, tres puntos por delante del equipo del Principado, que ocupa el séptimo lugar.